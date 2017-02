La cultura machista

Las leyes deben ser asertivas, no simbólicas. El feminicidio ya está comprendido en el artículo 311 del Código Penal, no hay vacío legal. Y una nueva figura puede incluso complicar antes que ayudar.

Los cambios —imprescindibles— deben producirse en el campo de la cultura, que es la raíz de este problema que ha engendrado tantas tragedias.

Se está proponiendo en el Parlamento uruguayo crear un nuevo delito, el feminicidio, o sea, el homicidio de una mujer. La propuesta está motivada por el constante repicar de abusos en la vida familiar y particularmente por la reiteración de homicidios de hombres a sus parejas. Esos casos incluyen muchas veces el asesinato de los hijos y el suicidio del criminal.

Es natural que haya una reacción y están muy bien las organizaciones que batallan en el tema. Hay que asumir, sin embargo, que no es nada sencillo porque se trata de un cambio cultural que, como todo cambio de esa naturaleza, requiere un enorme esfuerzo educativo. No hay nada más persistente que la mentalidad y en la nuestra está, desgraciadamente, el predominio masculino. Las cuatro religiones monoteístas establecieron la subordinación femenina, pero mientras las judeocristianas fueron cambiando ante el empuje del liberalismo, la musulmana persiste en esa idea (y de un modo tan radical que indigna).

Las leyes no están para dar señales sino para actuar asertivamente, aprobando o —en su caso— reprobando, pero no para actitudes simbólicas. Como es difícil oponerse dada la buena motivación inspiradora, seguramente saldrá en el Parlamento, pero no se equivoquen los movimientos feministas: no significará nada.