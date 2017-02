Contradicciones de la falibilidad presidencial

Cuando los sondeos de opinión -esos artefactos cada vez más inciertos- indicaron que las decisiones sobre el Correo y las jubilaciones estaban ocasionando un serio daño a la imagen del Gobierno, el Presidente compareció ante los periodistas para anularlas.

Sin embargo, una estrategia de comunicación debe contar con la afinidad del personaje público para el cual se la diseña. No le sentará el traje de lobo al que prefiera la negociación en lugar del conflicto. A la inversa, no podrá hacer de bueno el prepotente. Éste amenazará y se llevará por delante a sus rivales, como Trump, el exitoso antihéroe; aquél procurará convencerlos con argumentos que conduzcan al consenso, como lo intenta Macri. Si la política argentina fuera una película del Far West, el Presidente, indefectiblemente, estaría del lado de los buenos, no de los indios y los pistoleros. Pero la que él representa no es cualquier bondad, sino aquella que extrae su sello de la sensatez. Con esa peculiaridad, John Wayne, el héroe recio y compacto, deja el lugar al sensible Montaigne, que escribió: "Así yo sostengo en mi pensamiento la duda y la libertad de elegir, hasta que la ocasión me apremie". El momento de apremio presidencial es el rechazo a sus iniciativas, que podría poner en riesgo las chances electorales de su partido.