Protestan contra Trump por veto a refugiados

En un discurso en el Pentágono, el mandatario estableció un sistema de "chequeo extremado" para "mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de Estados Unidos". El título del decreto no deja dudas sobre el carácter de la nueva directiva política: "Protección de la nación contra la entrada de terroristas extranjeros a Estados Unidos", según consignó la agencia AFP.

Uno de los refugiados demorados en la terminal, Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, trabajó para el gobierno estadounidense en su país durante diez años y viajó para reunirse con su esposa, que vive en Texas, mientras que el otro Hameed Khalid Darweesh, de profesión intérprete, llegó con su familia al aeropuerto Kennedy. Si bien su mujer y sus hijos pasaron el control migratorio, él no. Tras permanecer detenido por 19 horas, las autoridades reiteraron que no podrá quedarse en EEUU.

A los Oscars. Con este decreto, Asghar Farhadi, director de la película iraní candidata al Oscar como mejor film de habla no inglesa,podría no acudir a la ceremonia de este año. Por su parte, Taraneh Alidoosti, la actriz protagonista de esa cinta, adelantó que no acudirá a la premiación por esta medida: "La restricción de visados de Trump para los iraníes es racista". "Tanto si esa medida incluye eventos culturales o no, no asistiré a los premios de la Academia de 2017 en señal de protesta", escribió en su perfil de