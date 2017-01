PERFILES / ASTOR PIAZZOLLA

"Adiós Nonino" , la gran composición con la que el Maestro Astor Piazzolla despidió a su padre, es reconocida como una de las piezas más hermosas de la música contemporánea. Le hizo 20 arreglos musicales en 17 años.

Astor Pantaleón Piazzolla recibió un bandoneón de segunda mano cuando tenía apenas 8 años. Fue un obsequio de su padre, quien tocaba el acordeón y que le legó su amor por la música. La familia, descendiente de italianos, se había mudado a Nueva York, ciudad en la que se establecieron entre 1925 y 1936. Allí, el genio precoz comenzó a estudiar el instrumento y, sin saberlo, a cambiar el curso de la historia de la música porteña.

La década del ´50 lo encontró con la disolución de su primera orquesta, separada definitivamente luego de grabar un disco para el sello TK (1951). En 1953 presenta en Buenos Aires "Tres Movimientos Sinfónicos" para el concurso Fabien Sevitzky que se realizó en la Faculta de Derecho.Uno de los premios de ese concurso fue una beca por 18 meses a París para estudiar con, una extraordinaria y reconocida docente que lo ayudará a reencontrase definitivamente con su estilo. Sintió vergüenza de decirle que tocaba un bandoneón y que su música era el tango. Cuando llegó al estudio de la francesa le mostró sus partituras premiadas y la mujer fue tajante: "Está muy bien escrita, pero yo no encuentro a Piazzolla acá". "Entró a investigar mi vida -contó Piazzolla-: qué hacía, qué tocaba, qué no... dónde vivía (...) parecía del FBI! Y yo tenía mucha vergüenza de contarle que era un músico de tango. Al final le dije: 'Yo toco en un nightclub', no quise decir cabaret. Y ella: 'Nightclub',, pero eso es un cabaret'. 'Si', respondí y pensaba: 'A esta vieja le voy a dar con un radio en la cabeza'. ¡Se las sabía todas!"

La historia de Adiós Nonino

En uno de sus últimas apariciones en la televisión argentina fue entrevistado por "Pinky" a quién le contó cómo vivía las críticas: "porque me consideraba un compositor de música sinfónica, los demás directores me acusaban de loco y yo no estaba loco, me gustaba lo que hacía.porque era cómo convertirse a otra religión... Para ellos el tango debía ser de un solo estilo y no evolucionar. Hoy "no se puede concebir el tango sin el bandoneón".