Primer año de gobierno: neopopulismo Macri

No es casual que Mauricio Macri venga del fútbol y que, como sucedía con Carlos Menem, se lo vea más seguro, preciso y conocedor cuando se refiere al deporte.

La baja densidad del discurso político puede ser un problema o una virtud. Según como se la considere, Macri estaría siguiendo bien los consejos de sus asesores o, por el contrario, daría pruebas de una indigencia conceptual penosa. Cualquiera de los dos juicios depende más o menos del papel que se atribuya a los medios y a la encuestología.

Si se piensa que los medios y las redes sociales lo deciden todo, el destinatario de los discursos ya no es el pueblo, ni los ciudadanos, sino “la gente”. La competencia electoral se inscribe en un torneo de “buena imagen”, que consiste en no mostrar nada a contrapelo de una opinión definida según encuestas y redes sociales; hablar lo menos posible, poner en escena una proximidad ilusoria con la gente, tocar y ser tocado, mirar y ser visto. Desde la perspectiva del nuevo populismo, la ausencia de convicciones políticas de los dirigentes es un rasgo positivo.

Los políticos exitosos pierden su apellido y se los designa por el nombre de pila, para representar una imaginaria proximidad. Como las estrellas mediáticas, necesitan ser vistos como entes cercanos, aunque la dura realidad indique que son excepcionales e inalcanzables. La fabricación de la proximidad ha tenido dos escenas culminantes. La primera: un viaje de Macri en colectivo, para el cual se montó una filmación y se hizo un casting, como si se tratara de un corto publicitario, aunque el Gobierno lo difundió como “salida espontánea”. La segunda: incorporar a su hija de cuatro años a las visitas dominicales que, acompañado por fotógrafos, realiza a los habitantes de casas en barrios populares, pero no villas miseria, en los distritos del conurbano. Un neopopulismo no sólo cool sino proclive a la manipulación de seres inocentes.

Estos cambios del lugar y la calidad de “lo político” suceden en condiciones económicas desconocidas hasta los años ’90, impuestas por una pobreza de nuevo tipo, que destruyó anteriores lazos comunitarios, barriales, espaciales y familiares. Hoy hombres y mujeres no están en condiciones materiales de pensarse como integrantes de una nación que, a su vez, integra. Este fue tanto el mito como el impulso real de buena parte del Siglo XX en Argentina. A comienzos del XXI, predominan los efectos de una amenaza que, para un tercio de la población, se ha vuelto demasiado real. Quienes no cayeron en la pobreza saben, aunque borrosamente, que un tercio del país ha caído. El paisaje de los condenados es ineliminable. Los “salvados” responden al canto de Miami o sus sucursales.

Una vida afortunada. No por azar, Mauricio Macri, antes de ser jefe de gobierno de Buenos Aires, ganó su primer cargo electivo en Boca Juniors. Es un cursus honorum abreviado si se lo compara con el de cualquier político argentino con militancia en los partidos o los sindicatos. No fue dirigente estudiantil, ni gremial, ni partidario, ni de organizaciones religiosas o comunitarias. No participó en otras actividades que las del fútbol y el empresariado (aunque tampoco en esta esfera fue dirigente). Como Donald Trump, entró en la política porque es rico, sin que su riqueza fuera complementada por un pasado de ascensos largos y trabajosos. Representa una nueva forma de llegada, que vacilaría en llamar excepcional, ya que puede ser la primera de una serie de nuevo tipo. El día de su asunción como presidente, al salir al histórico balcón de la Casa de Gobierno, se sacó la banda azul y blanca, símbolo nacional centenario, para bailar más suelto frente a quienes lo miraban desde la Plaza de Mayo. A diferencia de los dirigentes calientes, su ascenso es cool.

Macri no busca el entusiasmo (como lo buscaron algunos políticos modernos) sino la simpatía, que no se obtiene dando discursos complejos sino hablando casi tan mal como cualquiera. Y, sobre todo, presentándose como alguien que es como los demás (una imposibilidad: muy pocos nacieron millonarios; muy pocos fueron a un colegio de elite; muy pocos tuvieron la oportunidad de ser empresarios o decir “quiero Boca” y obtenerla). Gracias a esa biografía afortunada, Macri tiene una idea simple de la “felicidad”.

El discurso neopopulista sostiene, cuando habla en serio y no en función mediática, que el Estado debe garantizar la libertad. No cabe duda, pero la pregunta sigue abierta. Dos siglos de historia debatieron el quantum de lo que debe hacer el estado. El neopopulismo de la felicidad se inclina, en el caso argentino, a que ese quantum sea mínimo, excepto si debe enfrentar situaciones excepcionales de intranquilidad social. ¿Y si el mercado produce una inseguridad incompatible con el mito de la felicidad? La respuesta a esta pregunta está en el centro del debate. Ya no se habla de los dones que, con el tiempo, repartiría la “mano invisible del mercado”. Ahora se confía en el crecimiento, que no siempre reparte sus ganancias.