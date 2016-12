ANGUSTIA Y DESASOSIEGO / Cambalache

¿Cuándo dejará de ser Cambalache nuestro tango emblemático, el que se pide de última, cuando ya no hay más nada que decir y arrasa la nostalgia de lo que pudo ser y no fue? ¿Cuándo dejará de cantarnos esa letra que justifica la resignación y nos releva de hacernos cargo porque, al fin, “todo es igual, nada es mejor”? ¿Cuándo dejará de abrumarnos, de doblegarnos la esperanza con sus sentencias escritas como leyes sobre las tablas del tiempo: “es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. ¡Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor! No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualao...”

Es Cambalache, qué duda cabe, un tango universal. El himno que interpretó la angustia de su época y el desasosiego del ser humano frente al abismo de la irracionalidad, fue escrito por Enrique Santos Discépolo en 1934, después de la crisis económica de 1929 en Estados Unidos que tuvo como consecuencia desempleo masivo, miseria, hambre y dio comienzo a la llamada “década infame” de la historia argentina. El filo deslumbrante y sensible del talento de Discépolo descarna hasta el hueso la desolación, describe el despliegue de “maldad insolente” intrínseca del sistema, anticipa el horror que se consumaría durante la Segunda gran Guerra Mundial, y prolonga hasta “el dos mil también” el infierno que su congoja imagina como un horno ardiente, ciego y eterno.

Acabo de recordar a Alfredo Alcón en un recital de poesía que dio, hace ya muchos años, en el Teatro San Martín. Me veo ahí, ahora. Alcón, solo en escena, bajo una luz cenital. Escucho esa voz. Lee “No te salves”, un poema de Mario Benedetti. “No te quedes inmóvil /al borde del camino/ no congeles el júbilo/ no quieras con desgana/ no te salves ahora /ni nunca /no te salves /no te llenes de calma/ no reserves del mundo/ sólo un rincón tranquilo /no dejes caer los párpados/ pesados como juicios/ no te quedes sin labios/ no te duermas sin sueño/ no te pienses sin sangre/ no te juzgues sin tiempo”