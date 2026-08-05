VISITA DE LEÓN XIV / DETALLES DE LA VISITA DEL PAPA A LA ARGENTINA Y CUÁLES SERÁN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES OFICIALES

El Pontífice hará una gira regional del 6 al 17 de noviembre

que incluye a Uruguay, Perú y nuestro país, donde

visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba

León XIV

Nacionales - El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó este miércoles desde el Vaticano en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países", señaló el escrito.

Asimismo, añadió: "Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

Si bien, se indicó que "el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo", se supo que la gira arrancará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el día 8 cuando llegará a la Argentina donde pasará por las citadas ciudades y estará hasta el 11.

Luego, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú para el tramo final de su gira y estará en el país vecino desde el 11 hasta el 17 en la que será la etapa más extensa del viaje, con siete días de estadía frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro en Argentina.

Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba

El comunicado difundido por el Vaticano confirmó que León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. La Santa Sede aclaró, sin embargo, que el programa detallado del viaje será difundido más adelante, una vez concluidas las tareas de coordinación con las autoridades locales.

Aunque la agenda todavía permanece bajo reserva, fuentes eclesiásticas y gubernamentales coinciden en que la visita combinará actividades pastorales, encuentros institucionales y celebraciones religiosas multitudinarias.

La Ciudad de Buenos Aires concentrará las principales actividades oficiales. Allí se espera que el Pontífice mantenga la tradicional audiencia con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participe de algunos de los actos institucionales más importantes del viaje. En paralelo, la Iglesia Católica argentina trabaja desde hace varias semanas en la organización de una gran celebración litúrgica que podría convertirse en el acto central de la visita.

La segunda escala será Luján, sede de la Basílica Nacional y principal centro de peregrinación del país. La presencia de León XIV en el santuario mariano más importante de la Argentina será uno de los momentos de mayor expectativa para la Iglesia y para millones de fieles, ya que se trata de uno de los principales símbolos del catolicismo argentino.

La elección de Córdoba, en tanto, responde a varios factores. Por un lado, su ubicación en el centro del país permitirá que miles de fieles provenientes del norte y del centro argentino puedan participar de la visita sin necesidad de trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires. Esa lógica federal fue uno de los criterios que se tuvieron en cuenta durante la planificación del viaje.

A esa lógica se suma el fuerte peso que Córdoba tiene dentro de la Iglesia Católica argentina. La provincia concentra una intensa actividad religiosa y su capital es una de las ciudades con mayor cantidad de iglesias por kilómetro cuadrado del país. Además, allí desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, jesuita, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina y uno de los principales referentes de la Iglesia local. Su peso institucional y su vínculo con el Vaticano fueron otros de los elementos que incidieron en la elección de la provincia como una de las tres escalas argentinas del viaje.

Informe: NA, Infobae y Agensur.info