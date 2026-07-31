CRISIS MIGRATORIA / VARIOS PAÍSES EUROPEOS EXIGEN AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RETOMAR EL CONTROL EN CEUTA

Crece el número de muertos hallados en la costa mientras

se registran violentos enfrentamientos en la zona limítrofe

de ciudades marroquíes y españolas

Miles de migrantes marroquíes intentan ingresar a la ciudad norteafricana española

de Ceuta, lo que desató una crisis humanitaria. (Foto/AP)

Mundo - Unas 49.000 personas han entrado en la ciudad norteafricana española de Ceuta de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días. Algunos de ellos murieron en el intento : el número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta asciende a 34.

Las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de las millas de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí al nado.

Ante la crisis generada, diversos países europeos han instalado al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez para tomar el control de la situación.

El canciller alemán, Friedrich Merz dijo que España debe recuperar el control en Ceuta. " España quiere y debe recuperar el control de la situación en Ceuta lo antes posible. Por ello, acojo con satisfacción la intención de España de no permitir que los migrantes ilegales entren en el continente europeo", expresó Merz en un comunicado.

"Esperamos que Marruecos readmita a los migrantes ilegales de forma inmediata", añadió. El jefe del Gobierno alemán calificó de "positivo" que la Comisión Europea y que el comisario de Asuntos de Interior y Migración hayan "prometido su apoyo" en resolver la situación y apuntó la importancia de la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea . "La protección de las fronteras exteriores de la UE es fundamental para luchar contra la migración ilegal", destaca el texto de Merz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , ha comentado también la entrada masiva en Ceuta. "Las imágenes que nos llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", ha señalado la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, la política conservadora alemana ha añadido que "hay que poner fin de inmediato a las travesías peligrosas. Hay que desmantelar las redes de tráfico ilegal. Y las devoluciones deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni , fue la primera en reaccionar a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Dijo que se están estudiando "medidas extraordinarias" para proteger las fronteras, incluso la suspensión del espacio Schengen con España.

"Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas", escribió en sus redes sociales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó al Ministerio del Interior que tomara "todas las medidas oportunas para reforzar los controles en la frontera con España". "Se están manteniendo contactos con las autoridades españolas y marroquíes para garantizar un seguimiento exhaustivo de la situación y reforzar la coordinación entre los distintos servicios implicados", explicaron a la prensa fuentes del entorno del presidente.

Por su parte, la extrema derecha francesa vincula directamente la reciente regularización de migrantes con la entrada masiva y descontrolada de inmigrantes por la frontera de Ceuta.

En un mensaje en su cuenta de X, el presidente de la Agrupación Nacional (RN, el partido de Marine Le Pen), Jornan Bardella, reprochó al Gobierno español esa política y las consecuencias que a su juicio provocó: "Al regularizar a cientos de millas de clandestinos, el primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez , ha abierto las puertas de Europa a todos los peligros".

El primer ministro británico también se pronunció sobre la crisis en Ceuta. "Se trata, por supuesto, ante todo de una cuestión que compite al gobierno español, pero suscita preocupación", declaró Andy Burnham.

"Estamos poniéndonos en contacto con el gobierno español y con las autoridades españolas para brindarles nuestro apoyo, pero también para comprender mejor las implicaciones de esta situación", añadió, sin precisar la ayuda propuesta.

Violentos enfrentamientos

Cientos de personas han protagonizado en las primeras horas de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.

Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

Los efectivos marroquíes lograron replegar inicialmente a los migrantes hacia el lado marroquí de la frontera, pero los grupos regresaron poco después con un número mayor de personas y comenzaron a lanzar pierdas contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos.

Tras los enfrentamientos podían verse al menos seis vehículos quemados y numerosas piedras esparcidas por la carretera principal hacia la frontera.

La llegada de personas a las cercanías de la frontera con Ceuta no cesó durante toda la noche, con grupos procedentes de distintos puntos de Marruecos.

En la carretera y avenidas cercanas al paso fronterizo se ve a numerosas personas durmiendo en la calle o sobre el césped.

Varias personas que volvieron a la ciudad tras intentar sin éxito llegar a nado a Ceuta aseguraron haber visto a personas ahogadas, aunque este extremo no ha podido ser verificado por EFE. Tampoco ha habido un balance oficial sobre posibles heridos o daños materiales derivados de los enfrentamientos.

Además, cerca del punto fronterizo de Beni Nsar en Nador se produjeron también violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cientos de jóvenes, entre ellos muchos menores, que trataron de acceder a la ciudad española de Melilla tanto a través de la valla fronteriza como del puerto, ha alertado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

La AMDH señaló que las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad y que las persecuciones derivaron en enfrentamientos.

Según la organización, varios miembros de las fuerzas auxiliares y algunos jóvenes resultaron heridos, mientras que un gran número de personas fue detenido.

También indicó que dos vehículos de las autoridades locales y otro utilizado para trasladar a los detenidos fueron incendiados, y que varias decenas de jóvenes lograron acceder a Melilla.

Informe: EFE, AFP, Reuters, DW y Agensur.info