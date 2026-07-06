TERREMOTOS EN VENEZUELA / REPORTAN 3.342 MUERTOS Y 16.740 HERIDOS MIENTRAS VAN QUEDANDO POCOS RESCATISTAS EXTRANJEROS

Los propios voluntarios locales son los que asumieron

las tareas de búsqueda de personas bajos los escombros

en La Guaira y Caracas

Los rescatistas extraen un cuerpo entre los escombros de un edificio en Los Corales,

en La Guaira, diez días después de los terremotos. (Foto/Reuters)

Venezuela - Los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio han provocado la muerte de al menos 3.342 personas, informó el gobierno interino que sigue sin ofrecer una cifra de desaparecidos, mientras los voluntarios locales lideran la búsqueda de aquellos que aún están bajo los escombros.

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también han dejado 16.740 heridos.

En los edificios derrumbados de La Guaira, que quedaron devastados por los sismos, ya no hay grupos grandes de rescatistas y casi todos los que quedan son venezolanos -sobre todo voluntarios y familiares-, que siguieron rebuscando y levantando los pesados ​​escombros para buscar a las personas que se presumen que siguen enterradas.

"Mijita, ¿dónde? No te veo", gritó Marco Contreras en el acceso de un estacionamiento subterráneo que apenas ayer consiguieron destapar y de donde salía un olor muy fuerte y las plazas donde se ubican los vehículos están completamente aplastadas por el techo del primer piso.

Contreras busca desde hace una vez días a su hermana, que vivía sola con una perrita en la primera planta de este edificio del que no queda ni una sola parte en pie.

Mientras tanto, un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

El reporte, con corte a las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este 6 de julio, detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14.599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada.

Mineros ayudan a una excavadora

José Riva estaba con su grupo de mineros tratando de cavar agujeros para buscar a los desaparecidos y fueron ellos quienes quitaron la placa que tapaba el acceso al estacionamiento. Hasta ahora han sacado diez cadáveres, pero les dijeron que había 25 personas fallecidas en este edificio.

Han traído desde sus zonas mineras maquinaria para poder comenzar a quitar escombros, lo cual ahora mismo es la mayor exigencia de los familiares que llevan muchos días viendo cómo los rescatistas internacionales -de los que apenas queda un grupo pequeño- pasaban por sus edificios con tecnología pero no podía encontrar señales de vida.

La mayoría de los que están colaborando con estas duras tareas son voluntarios como Arcángel Orojoite, un militar que está de permiso y se desplazó a Playa Grande, la otra zona afectada por el terremoto, en Catia la Mar.

Orojoite colaboraba en las labores de un edificio de 12 plantas desplomado donde trabajan varias retroexcavadoras y una grúa que ha aportado un vecino que busca a su familia.

"El impacto psicológico es fuerte porque estamos hablando de que sacamos diez cuerpos diarios, once, y es fuerte, pero aquí entre todos nos hemos ayudado", dijo Orojoite.

Han conseguido sacar a varias personas con vida pero calculan que debe haber unas 120 personas fallecidas en esta torre.

Entierran más de 150 cuerpos sin identificar

En el cementerio La Esperanza, en La Guaira, más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados, constataron el domingo periodistas de afp.

En una zona apartada del campo santo, los sepulteros empezaron a cavar fosas individuales al día siguiente de los temblores, dijo Eli Zavala, un residente de la zona que participa en estos trabajos.

Cada entierro está marcado por un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

Cientos de personas en dos ciudades de Venezuela rindieron homenaje en vigilias a los al menos 3.342 muertos que dejaron los terremotos del 24 de junio y se solidarizaron con los miles de heridos y con los que perdieron sus viviendas, principalmente en la devastada región de La Guaira (norte).

En Caracas, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para orar por los fallecidos y encender unas velas en su honor.

En el suelo trazaron el mapa del país con velas y en el medio extendieron una gran bandera venezolana, mientras algunos sostenían carteles con mensajes como "Una luz por quienes siguen siendo buscados" y por aquellos que "lo perdieron todo".

Entretanto, en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), hubo dos vigilias: en una iglesia y en una zona que se ha convertido en uno de los centros de acopio más importantes de esa región fronteriza con Zulia.

Informe: AFP, EFE, DW, agencias y Agensur.info