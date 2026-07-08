Santilli: el equilibrista palaciego amarillo «punzó»

Convertido en una de las figuras de mayor peso del

oficialismo, el nuevo jefe de Gabinete enfrenta el desafío de

avanzar con una reforma electoral clave para Javier Milei.



Por Fernando Ramírez

El experonista ahora libertario Diego Santilli está en su cénit político: su ascenso en el Gobierno de La Libertad Avanza es meteórico y el futuro presidencial de Javier Milei puede llegar a depender en buena medida de su negociación con los gobernadores para derribar las PASO o abrir la puerta a un sistema de colectoras y hundir al peronismo en su interna interminable.

Para eso, Santilli -amarillo “punzó” (alfil karinista)- piensa en grande: de allanarle el sendero presidencial a Milei para la reelección avizora un porvenir como posible sucesor del gobernador peronista Axel Kicillof en La Plata o, quizá, “el equilibrista” sueñe ya, como le susurran allegados, con la vicepresidencia, en una fusión de La Libertad Avanza y el Pro, el partido que lo encumbró como ministro, vicejefe de Gabinete, diputado nacional y senador.

Esa es la idea de dirigentes cercanos que fantasean con que al “Colorado” le llegó la oportunidad que siempre buscó: la de estar en la primera fila de la política palaciega.

Claro, Santilli sabe que no es fácil la tarea la que le espera en el tenso y cambiante círculo palaciego violeta “punzó” de la Casa de Gobierno, en la sabe que necesitará como nunca de sus dotes de equilibrista.

Por un lado, el flamante jefe de Gabinete deberá satisfacer el insaciable apetito electoral de la secretaria general de la Presidencia y jefa de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, quien está obsesionada por despejar el camino para la reelección de su hermano Milei -si es posible en primera vuelta, algo hoy improbable-.

En ese camino, “El Equilibrista”, como le llaman ahora en el círculo áulico libertario violeta “punzo”, debe mediar entre Karina Milei -su jefa- y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien ha vuelto a integrar el “triángulo de hierro” gobernante con los Milei.

Asimismo, debe cuidarse de su excorreligionaria Patricia Bullrich, la jefa de bloque de senadores de LLA, quien cada vez que puede le marca la cancha al “triángulo de hierro”, especialmente en sus yerros, como defender en forma extemporánea al ahora eyectado ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“El Equilibrista” no quiere entonces recibir esquirlas, ni de la Casa Rosada ni del Parlamento ni de su presidente partidario, Mauricio Macri, con quien hace tiempo se lleva “a las patadas”.

Karina le exigió a Santilli que consiga los votos necesarios de los legisladores aliados, hoy reticentes, para eliminar o suspender las elecciones primarias PASO, una decisión que de lograrse se cree puede ser beneficiosa para el Gobierno y mortal para la oposición, no solo para el peronismo, sino también para radicales y el Pro.

El cometido de “El Equilibrista” choca de plano con la idea del titular del Pro y aliado estratégico del Gobierno, Mauricio Macri, de que haya elecciones primarias en el partido amarillo porque cree que la compulsa lo fortalecerá y reducirá la presunción de que ha sido absorbido por La Libertad Avanza en estos dos años y medio violetas.

Por eso Santilli les pidió a los gobernadores aliados que vayan a su jura como jefe de Gabinete, la semana pasada, aunque los mandatarios están enojados y descreídos por promesas incumplidas de la gestión libertaria en cuanto a adelantos de fondos para obras y pagar salarios.

A ese reclamo, el ahora jefe de Gabinete le quiere agregar una reforma electoral para que los gobernadores puedan usar listas colectoras que vayan a nivel presidencial con la fórmula de “Milei presidente”, para fortalecer al oficialismo y debilitar a la oposición (léase peronismo).

De esa forma, los mandatarios se beneficiarían también en sus respectivos territorios, en los que La Libertad Avanza no competiría a nivel local para elegir diputados nacionales.

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