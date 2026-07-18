Cómo impactaron en la interna del Gobierno los últimos cambios en jefatura de Gabinete

Las modificaciones en el organigrama generaron ruido

pero también promesas de que el delicado equilibrio

interno no sufrirá modificaciones



Por Juan Pablo Kavanagh

El gobierno de Javier Milei decidió en la última semana mover algunas fichas en el organigrama de la jefatura de Gabinete de Diego Santilli. Una serie de cambios que generaron ruidos internos ya que las áreas que pasaron a depender del ministro coordinador, como ARSAT o Enacom, cuentan con influencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

De acuerdo a lo que le consta a Agencia Noticias Argentinas, cerca de la secretaria general de la presidencia Karina Milei comenzaron a instalar que las modificaciones fueron un golpe directo al mentón del consultor.

Una pérdida de su poder e influencia, en otras palabras, y un empoderamiento de Santilli, con mayor capacidad de influencia. Y paralelamente, comenzaron a plantear la posibilidad de que se produzcan otros cambios sensibles en la estructura del Estado y en contra de los intereses de Caputo.

Por ejemplo, dieron a entender que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dos lugares con personas de confianza del asesor, cambiarían de manos en el corto plazo. Fue una versión que rápidamente algunas fuentes libertarias se encargaron de desmentir.

Son las mismas voces que aseguran que el jefe de Gabinete acordó con Caputo cada uno de las variaciones estructurales. “Todo estuvo conversado de antemano”, graficaron para señalar que Santilli no piensa chocar de frente con uno de los integrantes del selecto triángulo de hierro que domina el Estado.

Es más: en el oficialismo ven que el principal valor que tiene “El Colo” es su manera de articular entre sectores que están en plena disputa, como aquellos que se mueven en la órbita de la hermana del jefe de Estado (con los primos Martín y Eduardo Menem en primer plano) y el asesor. Un hombre de diálogo y consenso, como lo describen aquellos que lo tratan con frecuencia.

Por lo cual, como añaden en La Libertad Avanza, la Resolución 581 publicada esta semana en el Boletín Oficial no tendrá cambios de fondo ya que todas las personas que responden al consultor continuarán como hasta el momento.

Vale recordar que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros tras permanecer dentro de la estructura de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Darío Genua, un funcionario que responde al consultor.

En el caso de Arsat y Correo Argentino pasó a la esfera de la vicejefatura de Gabinete del Interior, cuyo responsable es Gustavo Coria, una de las personas . La empresa estatal también estuvo dentro de la Secretaría de Innovación.

La Agencia de Acceso a la Información Pública pasó a depender directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Todo con un detalle: Innovación mantiene entre sus áreas de injerencia las subsecretarías TIC, la de Innovación, la de Ciencia y Tecnología y la de Gestión Administrativa de Ciencia y Tecnología.

Entre los organismos descentralizados a su cargo están el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Conicet, la Agencia de Promoción de I+D+O y el Centro Nacional de Ciberseguridad. También es responsable del Vehículo Espacial de Nueva Generación.

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