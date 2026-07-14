DESCIENDE AL 1,9% LA INFLACIÓN DE JUNIO Y ACUMULA UNA SUBA DEL 16,8% EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO

El INDEC informó que el alza interanual fue del 33,5%.

Los mayores aumentos fueron en recreación y cultura,

vivienda, agua, electricidad y combustibles

(Imagen/iProfesional)

Economía - La inflación de junio se desaceleró al 1,9% y se ubicó en el nivel más bajo en los últimos 10 meses. El dato que informó el INDEC este martes se ubicó en el rango que esperaba el mercado, luego del 2,1% de mayo, y la City espera que la tendencia a la baja se sostenga en julio y en los próximos meses.

De esta manera, la inflación acumuló un alza del 33,5% interanual y una suba del 16,8% en los primeros seis meses del año.

Según informó INDEC, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos.

Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales. En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas, explicado por las sumas no remunerativas incluidas en el salario de los encargados de edificios.

Los economistas sostienen que el cierre del mes pasado mostró una tendencia descendente en los precios, pero el desafío es ver qué impulso les darán las vacaciones de invierno a determinados rubros estacionales y qué ocurrirá con la cotización al alza del dólar.

"La variación de precios fue perdiendo impulso a lo largo del mes, cerrando más cerca del 1,5% sobre el fin del mismo, lo que favorece una menor inflación en julio. Frente a esto, debe tenerse en cuenta que en julio los rubros vinculados al turismo tienen un pico por las vacaciones de invierno", analizaron desde C&T Asesores.

En este sentido, Iván Cachanosky, economista de Fundación Libertad y Progreso, señaló: "Hacia adelante, la inflación podría seguir bajando si se normaliza la demanda de pesos y la emisión monetaria continúa controlada, como ocurrió durante los últimos meses".

Proyecciones de inflación

Por el lado de las proyecciones de inflación publicadas por el REM para los próximos meses, se indica que en julio la inflación se ubicará en torno al 2%, y que descenderá en adelante.

"En el sexto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2% para junio, lo que significa una baja de 0,1 punto porcentual respecto al REM anterior", informa el Banco Central. Así, agrega que quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron una inflación de 1,9% mensual para junio, alrededor de 0,2 punto porcentual menos que en el REM previo.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM había ubicado sus estimaciones para junio en 1,9%. El Top 10 también estimó una inflación núcleo de 1,9% mensual para el sexto mes del año, lo que representa 0,2 punto porcentual menos en relación con el REM publicado el mes pasado.

En el mes a mes, las proyecciones son las siguientes:

-Para julio se estima una inflación de 2% -Tanto para agosto como para septiembre se aguarda una suba de precios de 1,8% mensual -Para octubre y noviembre el pronóstico es de 1,7% -Para diciembre volvería al 1,8%, empujado por factores estacionales

El economista y director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, analizó lo que puede esperarse para la inflación en los próximos meses: "El fenómeno inflacionario reciente debe explicarse en dos tramos temporales bien diferenciados: el primero -comprendido entre mayo y octubre de 2025- contó con el impacto previo a las elecciones legislativas; mientras que el segundo -desde noviembre en adelante- combinó severos factores alcistas como la suba en el precio de la carne, el turismo veraniego y el aumento del petróleo a nivel internacional".

Pasado este segundo tramo, que contenía elementos de carácter transitorio, la dinámica de los precios minoristas retomó su sendero de moderación. El director de C&T remarcó el comportamiento actual del indicador al señalar que "la tendencia es a la baja. No quiere decir que vaya a ser lineal y sistemática. Podría ocurrir que la de julio sea más alta que la de junio (por cuestiones de estacionalidad), pero no va a cambiar el fondo de la cuestión".

Informe: iProfesional