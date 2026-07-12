TERREMOTOS EN VENEZUELA / LA CIFRA DE MUERTOS POR LA CATÁSTROFE AUMENTA A 4.333, SEGÚN LOS ANUNCIOS OFICIALES

Edificios destruidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela. (Foto/NurPhoto)
Venezuela - El número de muertos por el doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio aumentó a 4.333, dijo este sábado (11.07.2026) el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Los potentes movimientos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.
"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", dijo Rodríguez en conferencia de prensa. El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado. Además, el funcionario señaló que hasta el viernes había 315 personas sin ser identificadas, “el 7% del total de fallecidos”.
De acuerdo con Rodríguez, en los campamentos improvisados viven más de 19.000 damnificados. Voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos. El jefe del Parlamento, que también es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , evitó hablar de la cantidad de desaparecidos.
Evitar especulaciones
Venezuela no ha ofrecido una cifra actualizada de desaparecidos tras el doble sismo, que plataformas independientes se sitúan en casi 30.000, mientras la ONU entregó una estimación de 50.000. Sin embargo, Rodríguez aseguró que no están ocultando esa información. Prueba de ello es que desde el día después del doble terremoto dan la cifra de personas que fallecieron, que es la única certeza que tienen, mantuvieron.
"Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad", justificó. Además, también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues el Gobierno venezolano aún confía en que pueda haber gente con vida sepultada.
"Esta etapa (de remoción de escombros) tiene que ser de manera lenta porque si se hace de manera abrupta y se meten máquinas de gran calado y se mueven grandes cantidades, no sabemos si podemos llevarnos una vida humana en ese proceso, y por otra parte los familiares quieren rescatar los cuerpos de los familiares que fallecieron", alegó Rodríguez.
Informe: EFE, AFP, DW y Agensur.info
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