TENSIÓN DIPLOMÁTICA / ITAMARATY CONVOCA AL EMBAJADOR ARGENTINO POR LAS DECLARACIONES DE MILEI CONTRA LULA

El Gobierno de Brasil ya había llamado a consultas a su embajador en la Argentina por los ataques contra el

mandatario brasileño

- El Gobierno de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio 'Lula' da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Según informó el diario brasileño Folha de S.Paulo, la citación fue decidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) luego de que Milei cuestionara a De Moraes durante su participación en un acto político encabezado por el senador Flavio Bolsonaro en la ciudad de São Paulo.

La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por el mandatario argentino en una entrevista, en la que sostuvo que el Gobierno de Lula da Silva habría financiado una campaña contra la Argentina.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil", afirmó Milei durante una actividad en la Exposición Rural de Palermo. "Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?", agregó.

De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño, las expresiones del jefe de Estado argentino provocaron una fuerte reacción en el Palacio de Itamaraty, que resolvió convocar al representante diplomático argentino para expresar el malestar del Gobierno de Lula da Silva y requerir precisiones sobre los dichos del Presidente.

La decisión representa un nuevo capítulo en el deterioro de la relación bilateral entre Buenos Aires y Brasilia, marcada desde el inicio de la gestión de Milei por reiterados cruces públicos con Lula da Silva y diferencias políticas entre ambos gobiernos.

Llamado a consultas

El gobierno de Brasil resolvió este domingo llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, en una fuerte respuesta diplomática a los insultos que el presidente Javier Milei lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo. La decisión, adoptada por el canciller Mauro Vieira, profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.

Según trascendió de fuentes diplomáticas brasileñas, Bitelli regresará a Brasilia "en las próximas horas" para mantener consultas con el Palacio de Itamaraty sobre el deterioro de la relación entre ambos gobiernos. Las mismas fuentes calificaron como "inaudito" el discurso pronunciado por Milei durante la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro.

La medida representa uno de los gestos diplomáticos más severos que puede adoptar un país sin llegar a romper relaciones, y constituye un fuerte mensaje político del gobierno de Lula da Silva hacia la administración argentina.

El conflicto se desencadenó luego de que Milei participara el sábado de un acto del bolsonarismo en San Pablo, su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener reuniones con autoridades del gobierno brasileño.

Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario argentino lanzó duras descalificaciones contra Lula, a quien llamó "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Incluso, ante un desperfecto técnico en el escenario, ironizó al preguntar si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones presidenciales argentinas de 2023. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó.

Milei también cuestionó la condena judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien calificó como "la basura calva" por impedirle visitar al exmandatario brasileño, actualmente detenido.

Informe: NA y Agensur.info