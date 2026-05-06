MILEI VUELVE A DEFENDER A ADORNI Y ASEGURA QUE ADELANTARÁ LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN JURADA

“Ni en pedo se va”, dijo el Presidente y respondió a la

senadora Patricia Bullrich que había pedido que

el jefe de Gabinete presente sus números

- El presidente Javier Milei defendió otra vez a Manuel Adorni tras el pedido de Patricia Bullrich de que adelante su presentación de la declaración jurada de bienes. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, sostuvo en relación al jefe de Gabinete.

“No voy a ejecutar a una persona honesta”, advirtió Milei en diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+. Atacó al contratista que declaró ante la justicia federal, a quien tildó de ser un “militante kirchnerista” y cuestionó al periodismo: “No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados, porque les dijo la verdad -que son sólo periodistas-, a una persona honesta. Eso es lo que no van a entender”.

El contratista Matías Tabar dijo bajo juramento al fiscal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

El Presidente apuntó contra Tabar. “¿Y qué pruebas tiene el contratista? Le dan entidad a un militante kirchnerista, cuyo prontuario es muy dudoso. Hablaban de una cascada y después se vio que eran dos cañitos de agua. Tienen una predilección por darle valor a las mentiras", dijo también atacando al periodismo.

Y agregó: “¿Ya juzgó la Justicia? ¿Le dio valor al testimonio? La Justicia tiene que investigar todo. Sé que el testimonio no tiene valor. Fue desfigurado con cosas que seguro ustedes también saben".

Además siguió: “El desgaste político no me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente. Si ustedes [los periodistas] se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a estar ejecutando gente honesta porque es injusto”.

Bullrich había pedido minutos antes que Adorni apure las explicaciones ante la opinión pública. El jefe de Gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales federales de Comodoro Py.

“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”, dijo.

Tampoco mostró enojo con Bullrich: “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”.

Y ratificó que no echará a Adorni: “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”. “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, sentenció.

En esa línea, desafió a quien quisiera pedirle que el jefe de Gabinete dé un paso al costado: “El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse. Yo he protegido cada vez que han atacado a alguno de mis ministros con calumnias. Sabiendo que están limpios, los defendí. No voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos”. En tanto, defendió de forma contundente al jefe de Gabinete: “No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”.

Informe: LN, Infobae, agencias y Agensur.info