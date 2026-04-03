MILEI RECLAMA IDENTIFICAR A TODOS LOS PROTAGONISTAS DE UNA CAMPAÑA RUSA EN MEDIOS ARGENTINOS CONTRA SU GESTIÓN

Nacionales – El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, en referencia a una campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar a su gestión.
"Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", escribió en X, constató la Agencia Noticias Argentinas.
Milei se refirio de esa forma a una investigación que se conoció en las últimas horas basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés OpenDemocracy.
La misma sostiene que una red rusa denominada “La Compañía” buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza.
Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para destinar a al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania.
Se documentaron en esos artículos firmas inexistentes y contenido fabricado.
El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal que promovió la gestión Milei y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.
El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país.
Desmentida rusa
Ante la gravedad de las denuncias, la representación rusa en Buenos Aires, bajo la conducción del Embajador Dmitry Feoktistov, sostuvo que estas versiones carecen de sustento fáctico y responden a intereses de terceros actores que buscan "deteriorar el vínculo entre ambos Estados". En el comunicado, la embajada enfatizó que Rusia no desarrolla este tipo de actividades en Argentina y que la filtración es parte de una "disputa narrativa" global donde Moscú es habitualmente señalado sin pruebas concluyentes.
El planteo diplomático sugiere que la difusión de estos informes no es casual, sino que se inscribe en un contexto de presión internacional para forzar un distanciamiento mayor entre el gobierno de Milei y el Kremlin. Al utilizar el término "enturbiar", la diplomacia rusa eleva la apuesta, sugiriendo que el conflicto mediático tiene el potencial de transformarse en una crisis de estado que trascienda la mera comunicación.
Lo que resulta innegable es que la relación entre la Argentina de Javier Milei y la Rusia de Vladimir Putin atraviesa su momento de mayor opacidad. Mientras el Gobierno argentino reafirma la existencia de maniobras de influencia externa, la Embajada rusa se posiciona como víctima de una campaña de desprestigio, dejando la resolución de esta controversia en manos de una investigación que aún promete nuevos capítulos y posibles derivaciones en el comercio y la cooperación bilateral.
Informe: NA y Agensur.info
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