Los aliados del Gobierno ponen en jaque a Adorni

La oposición dialoguista reclama que se tomen medidas

urgentes con el jefe de Gabinete

Manuel Adorni

Por Juan Pablo Kavanagh

La situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, interpela de lleno a la oposición dialoguista. Los espacios políticos y hasta los gobernadores que ayudaron al Gobierno a sancionar leyes claves ven con mucha preocupación como el tema sigue escalando en la agenda y la gestión libertaria todavía no puede atravesar el conflicto con el ministro coordinador.

En las últimas horas, un dirigente de un bloque parlamentario que suele acompañar a La Libertad Avanza puso el grito en el cielo. Lo hizo entre panel y panel en una nueva edición del AmCham Summit, el evento que organiza en la Ciudad de Buenos Aires la cámara de comercio de Estados Unidos.

“Tiene que renunciar”, le dijo a la Agencia Noticias Argentinas el integrante del Congreso. Es una mirada compartida además por gobernadores permeables al diálogo que ven complicado que el ex vocero pueda tejer acuerdos con semejante desgaste. Por lo pronto, quieren evitar hablar de él. Incluso, no pretenden posar en alguna imagen con la figura libertaria.

El reclamo de dimisión incluye un pedido: que el oficialismo desista de que Adorni presente su informe de gestión en el Congreso el 29 de abril. Por otro lado, dicen que mientras siga en su cargo el ministro coordinador no hay posibilidad de que se discuta la agenda parlamentaria que pretende el Gobierno. Esto significa que los opositores no ven chance de que la nueva Ley de Salud Mental, la normativa de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma política, entre otros temas, sea discutida en el corto plazo bajo este panorama.

En el PRO también son categóricos en torno al futuro del ex vocero. Los altos mandos reclaman su salida y dicen que el oficialismo no puede perder más tiempo. “Es obvio lo que tiene que suceder”, es el análisis de un representante amarillo.

Hay otro análisis que lanzan en el partido que es opositor pero que acompaña a La Libertad Avanza. Pese a que el escenario es complejo, disponen de herramientas para revertirlo. “El Gobierno tiene respaldo social, tiempo, una macro economía estable y encima no tiene una oposición fuerte”, es el planteo que se escucha puertas adentro en la fuerza que lidera Mauricio Macri y que tuvo un evento en La Rural el lunes por la noche para mostrar músculo y vigencia.

En el espacio violeta comparten diagnóstico aunque agregan una comparación: “Adorni parece el nuevo Espert”. No quieren hablar de renuncia porque los hermanos Javier y Karina Milei apostaron todas sus fichas a sostenerlo. Pero a medida de que el tiempo pasa, el respaldo de todos los actores de LLA se diluye lentamente. Porque, fundamentalmente, las buenas noticias quedan tapadas por la magnitud del escándalo del jefe de Gabinete, que además suma capítulos semana tras semana.

“El juicio de YPF y la baja de la pobreza pasaron de largo y Adorni es noticia todo el tiempo”, comenta un funcionario sobre la realidad del ex vocero que asegura ante los suyos que no va a dejar su puesto.

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