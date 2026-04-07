AMENAZA DE TRUMP / «ESTA NOCHE MORIRÁ TODA UNA CIVILIZACIÓN PARA NO VOLVER JAMÁS»

“No quiero que eso suceda pero probablemente ocurrirá”

dijo el mandatario norteamericano a pocas horas

de que venza el ultimátum a Irán

Donald Trump

Mundo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que “esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás”, en referencia a Irán. “No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

El republicano afirmó que ahora que han logrado “un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso”.

“¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, repitió el mandatario, quien ha puesto como plazo las 20.00 hora de Washington de hoy (22.00 GMT de Argentina) para que Teherán desbloquee el paso por la vía de crudo y mercancías, interrumpido en represalia por la guerra de EE.UU. e Israel.

De lo contrario, Washington destruirá puentes y centrales eléctricas en territorio iraní, ha amenazado Trump.

El mandatario estadounidense afirmó que “47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su final. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, en alusión al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica y el inicio del Gobierno de los ayatolás en Irán.

EE.UU. e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, – sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

Negociaciones con Irán

Este lunes el presidente estadounidense aseguró creer que Teherán estaba negociando «de buena fe» con su país y que “les gustaría poder llegar a un acuerdo” antes de que se cumpliera el ultimátum, aunque insistió en que la propuesta de paz iraní “no es lo suficientemente buena”.

“Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí y parte de ese acuerdo incluirá la libre circulación del petróleo (por el estrecho de Ormuz)», dijo en rueda de prensa en la Casa Blanca, donde insistió en que si Teherán no cumple con lo exigido, «no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas”.

“Repugnante crimen de guerra”

El comisario de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ha condenado la escalada en la “retórica incendiaria” de las últimas dos semanas en Oriente Próximo, “incluidas las últimas amenazas de aniquilar una civilización entera y de atacar infraestructura civil”. “Es repugnante”, ha denunciado el alto cargo internacional.

“Cumplir esas amenazas equivale a perpetrar los crímenes de guerra más graves”, ha recordado en un comunicado emitido desde la sede de su organismo en Ginebra. “Las amenazas que diseminan el miedo y el terror entre los civiles son inaceptables y deben finalizar de inmediato”. El comisario de Derechos Humanos también ha señalado: “Bajo el Derecho Internacional, atacar deliberadamente a civiles y la infraestructura civil es un crimen de guerra”. Y recuerda que cualquier responsable de ese tipo de delitos “debe responder ante un tribunal competente”.

“Pido a la comunidad internacional que dé pasos urgentes para reducir la tensión y ayudar a proteger las vidas de todos los civiles”, ha agregado Türk.

Informe: EFE, agencias y Agensur.info