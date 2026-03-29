La Libertad Avanza: las Fuerzas del Cielo se acomodan en la interna tras el fallo por YPF

Santiago Caputo ubicó a tres funcionarios propios junto

a Milei en el mensaje de cadena nacional. Se anestesia

la disputa de facciones en LLA



Por Ezequiel Rudman

Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo recuperaron posiciones en la interna de La Libertad Avanza . El principal asesor presidencial y estratega de la Casa Rosada copó este viernes la cadena nacional ubicando a tres funcionarios propios junto a Javier Milei en el mensaje grabado luego del fallo de la cámara de apelaciones de Nuevo York a favor de la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF.

De los ocho funcionarios que acompañaron a Milei en la cadena nacional, casi la mitad, reportaban a Caputo, sin contar al Canciller, Pablo Quirno, también cercano al jefe de las Fuerzas del Cielo. Se trata de Sebastián Amerio, flamante Procurador General del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, subrocurador, y la Secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzábal Murphy, exaltada el viernes pasado durante toda la jornada como la funcionaria jurídica clave por las redes sociales desde las cuentas paraoficiales que controla el caputismo.

La continuidad de "El cerebro", como se refieren sus seguidores a la funcionaria, había sido puesta en duda a partir del desembarco, auspiciado por Karina Milei, de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia de la Nación. Como titular de Legal y Técnica, Ibarzábal Murphy es la custodia de la firma del Presidente pero con los cambios en el área de Justicia había quedado en la mira de la interna libertaria. Tanto que se había descartado que la Procuración General del Tesoro, donde recayó Amerio luego de ser desplazado por Karina de la Secretaría de Justicia, pasara a depender en el organigrama de la dependencia a cargo de "El cerebro".

Karina Milei avanza

Amerio, también presente este viernes en la cadena nacional junto a Milei, es la longa manu de Santiago Caputo en temas judiciales. Durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona en Justicia se moví como virtual ministro, función que, ante la acumulación de denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad y la causa de la criptones estafa $Libra, llevó a Karina Milei a desplazarlo de esa cartera con el desembarco de Mahiques junto al abogado y apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola .

Pero a la secretaria general de la Presidencia le salió el tiro por la culata. Con el desplazamiento de Amerio a la Procuración General del Tesoro, área jurídica donde se defienden los intereses del Estado, la hermana del Presidente terminó dándole, de manera involuntaria, la centralidad política a este soldado de Santiago Caputo a partir del fallo de la justicia estadounidense que libera al país del pago de usd 16.000 millones, más intereses, por la expropiación de YPF. Las Fuerzas del Cielo amortizaron con ese pronunciamiento de la cámara de apelaciones de Nueva York el costo que venían pagando en la interna de La Libertad Avanza y exhibieron tanto a Ibarzábal Murphy como a Amerio como actores centrales de un logro que en realidad se debe a una defensa y argumentación jurídica que viene sosteniéndose en el tiempo a los largo de gobierno de distinto signo político hace casi 15 años.

La otra presencia del caputsimo en la cadena nacional fue la del subprocurador Juan Ignacio Stampalija, un abogado que realizó estudios de posgrado en el exterior, obteniendo una Maestría en Derecho (LL.M.) por la University of Hong Kong y otro LL.M. en International Legal Studies, como Arthur T. Vanderbilt Scholar, por la New York University (NYU) y actualmente, es profesor de Derecho Internacional Privado y coordinador de la Maestría en Derecho con orientación en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales y de la Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales de la Universidad Austral.

Apoyo de Javier Milei a Santiago Caputo

El espaldarazo escénico de Milei a Santiago Caputo en la grabación de la cadena nacional se suma al reconocimiento público que le brindó durante un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad (ex CCK) días atrás y que porvocó un gesto de incomodidad en su hermana. El Presidente había elogiado a su asesor y citó ante el gabinete y el auditorio una de sus frases: "Hemos evolucionado tanto como sociedad, que estamos haciendo pensar y hablar a las piedras". La mención disparó aplausos de todo los presentes menos de la secretaria general de la presidencia quien venia de ganar posiciones en el Ministerio de Justicia y amagaba incluso con capturar la jefatura de la Secretaria de Inteligencia, otra dependencia bajo la órbita de las Fuerzas del Cielo.

La filtración de audios en el caso de las presuntas coimas en ANDIS y la aparición del video de Manuel Adorni, ubicado en la jefatura de gabinete por Karina Milei, abordando un avión privado a Punta del Este, habían puesto al organismo de inteligencia en la mira de la hermana del Presidente. Se trata de una dependencia a cargo de Cristian Auguadra , un funcionario de extrema confianza del Santiago Caputo. El reconocimiento de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA otorgada a la SIDE diluyó la avanzada del karinismo, al menos por ahora.

A partir de un encuentro entre Auguadra, y el director de la CIA, John Ratcliffe, en la sede del organismo, en Langley, se espera que el gobierno de Estados Unidos otorgue una distinción al personal de la SIDE en abril próximo. El reconocimiento respondió a los resultados obtenidos en “operaciones conjuntas” recientes, al proceso de profesionalización en curso y a la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

Ruido en La Libertad Avanza en Diputados

Karina respondió esta semana impulsando a Sebastián Pareja, diputado nacional y titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, como presidente de la comisión bicameral que tiene a cargo el control de los organismos de inteligencia, casi una admisión implícita de que esa secretaria copntinuará a cargo de Caputo. Pareja es un enemigo indio de las Fuerzas del Cielo, agrupación a la que excluyo del armado de listas en el principal desierto electoral del país y hasta se o señala por haberse agarrado a golpes de puño con algunos de los tuiteros del caputismo.

Pero el alivio para las Fuerzas del Cielo en la interna de La Libertad Avanza llega también de la mano de una publicación de Milei en el que compartió un posteo de la Oficina de Respuesta Oficial donde se desminten cambios en el gabinete y en dependencias oficiales bajo el control del caputismo. Mientras el fallo por YPF oxigena al menos de manera transitoria la agenda del oficialismo en medio del asedio mediático, y judicial, contra Manuel Adorni, la continuidad del jefe de gabinete obtura también otros posibles cambios en el organigrama de gobierno. Sin embargo, y en paralelo, el juez Ariel Lijo se mueve con celeridades la causa que investiga el posible enriquecimiento ilícito del funcionario luego del fracaso de la Casa Rosada para impulsar en el Senado su pliego como candidato a cubrir una vacante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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