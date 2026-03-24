«NO ESTÁ NI MUERTO NI VIVO, ESTÁ DESAPARECIDO» / LA RESPUESTA DE VIDELA AL PERIODISTA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ

Fue en diciembre de 1979, cuando el dictador ofreció

una conferencia de prensa. El aporte del periodismo

a las instituciones de la democracia

José Ignacio López, periodista y ex vocero presidencial

(Foto/NA)



Por Laura Impellizzeri

Jorge Rafael Videla llevaba más de un año y medio como presidente de facto cuando, en diciembre de 1979, soltó una frase que quedó perpetrada en la historia de nuestro país y expuso el verdadero fin que llevó adelante la última dictadura militar. Sin inmutarse y ante el cuestionamiento sobre las personas que estaban siendo buscadas sin éxito por sus familiares, arrojó: “ No está ni muerto ni vivo, está desaparecido ”.

Esas palabras, dichas en una conferencia después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron en respuesta a la pregunta que había formulado el periodista de la Agencia Noticias Argentinas José Ignacio López, luego de que el Papa Juan Pablo II mencionara en una de sus misas la preocupación por las personas desaparecidas ante la falta de respuesta por parte de las fuerzas de seguridad.

“Frente al desaparecido, mientras esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, tendrá un tratamiento X. Si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad. No está ni muerto ni vivo, está desaparecido”, sentenció Videla ante la prensa.

Años más tarde se sabría que esa respuesta escondía la acción represiva por parte del régimen militar, los secuestros ilegales, las torturas en los centros clandestinos y los llamados vuelos de la muerte, que consistían en arrojar desde los aviones de las Fuerzas Aéreas a personas detenidas ilegalmente hacia el mar o el río.

En una entrevista que mantuvo López con el historiador Felipe Pigna para el documental ‘Memoria para Construir’, éste último admitió que buscó el archivo de esa conferencia y “encontró una perla que era una enorme injusticia histórica” porque no se había puesto el foco, como correspondía, ante el periodista que había hecho la pregunta “a la respuesta más famosa” que dio Videla y que se animó a hacer “muy valientemente”.

“Yo había visto ese fragmento muchas veces, de mala calidad y descontextualizado, y dije ‘Esto tiene que estar porque era material oficial'. Lo empezamos a buscar. Llevó bastante tiempo, pero lo encontramos...casi con un nombre que no correspondía con lo que era, como pasaba muchas veces. Nos pusimos a verlo y nos llevamos la sorpresa de este material extraordinario, con un Videla de civil, como haciendo una convocatoria a una nueva etapa del Proceso, que era el motivo de la conferencia. Y llegamos a la parte donde aparecías vos con esa pregunta tan valiente que evidentemente lo incomodó: mueve el cuello, carraspea… Lograste tu objetivo, que era incomodarlo y que diga lo que tenía que decir que fue tremendo. Que era lo que ellos pensaban y lo que ellos hicieron", destacó Pigna ante López.

López aseguró haberse respaldado en el discurso que había dado Juan Pablo II dos meses atrás en la Plaza San Pedro, con un mensaje dirigido a los desaprecidos en Latinoamérica, sobre todo de Chile y Argentina.

“Me valí de lo que dijo el Papa en el Ángelus del ultimo domingo de octubre (de 1979), porque había hablado de los desaparecidos y es por eso que pude preguntar en su nombre… porque fue así como se lo dije a Videla”, recordó el periodista.

Desde ese momento, López fue considerado un referente de la ética profesional y la libertad de prensa en nuestro país; además de haber trabajado en los medios más importantes de Argentina, en el regreso de la democracia fue llamado para cumplir el rol de vocero presidencial del ex presidente Raúl Alfonsín, con quien mantuvo una estrecha relación hasta marzo en 2009, cuando el ex mandatario falleció.

“La prensa tiene un papel en la democracia y una función que cumplir en el funcionamiento de las instituciones: como vocero es representar la voz del presidente ante los periodistas y como periodista estar al servicio de la opinión pública y la libertad de expresión”, resaltó López.

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