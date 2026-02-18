CIERRE DE FATE / DICTAN LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA POR 15 DÍAS ENTRE LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

La fábrica había despedido a 920 obreros y ahora “las

partes deberán retrotraer al estado previo al conflicto”

para no alterar las relaciones laborales

El conflicto entre FATE y los trabajadores entró en procesos de conciliación obligatoria

durante 15 días. (Foto/Infobae)

Nacionales - El Gobierno, mediante la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por 15 días entre la empresa de neumáticos FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La medida se da tras el despido de 920 trabajadores de la fábrica que funciona en Virreyes, San Fernando. El conflicto toma mayor tensión en vísperas del paro general de la CGT, anunciado en conferencia de prensa, en contra de la reforma laboral de Javier Milei que se discutirá en la Cámara de Diputados.

La decisión se dio a conocer este miércoles, luego de la reunión que mantuvieron las partes. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales,, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre FATE y el sindicato, con el objetivo de encauzar la negociación y evitar una mayor escalada de la disputa.

Según el comunicado oficial, la medida fue adoptada “en el conflicto entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) por el término de quince (15) días, conforme a la normativa vigente”. Durante ese plazo, se estableció que “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales”.

Los hasta entonces empleados de la planta aseguran haberse anoticiado en horas de la madrugada de la decisión que adoptó la patronal, que afecta además al contexto político marcado por una serie de protestas convocadas por el sindicalismo contra la reforma laboral que se tratará el jueves en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que en las últimas horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) brindó una conferencia de prensa exprés para anunciar un paro general para el jueves mientras el Congreso debata el proyecto.

El cierre de la fábrica deja en la calle a 920 trabajadores. El delegado sindical que los representa, Miguel Ricciardulli, dijo que la mayoría de los despedidos tienen 45 años y 25 de antigüedad en sus puestos.

La empresa había comenzado hace un tiempo un proceso preventivo de crisis, en el marco de una reducción drástica de su producción debida, entre otros motivos, a la apertura de importaciones.

El 75 por ciento de los neumáticos que se venden en la Argentina son importados. En mayo del año pasado se registró el ingreso de 869.525 unidades, el máximo mensual de dos décadas, en su mayoría de origen asiático. En consecuencia, para poder competir, los precios de los neumáticos que se producen en el país bajaron entre el 15 y el 40 por ciento, lo que disminuye los márgenes de rentabilidad de la producción.

En este marco, SUTNA llevó adelante múltiples medidas de fuerza, entre ellas una paralización de casi tres meses en 2022 con bloqueos en las plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone.

El conflicto por el cierre de esta fábrica emblemática se convierte en un símbolo que cuestiona todo el plan económico del Gobierno, en plena discusión por la letra chica de la reforma laboral.

Informe: Ámbito.com, LN, agencias y Agensur.info