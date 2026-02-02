COSTA RICA / LAURA FERNÁNDEZ GANA LA PRESIDENCIA Y ANUNCIA UN «CAMBIO PROFUNDO E IRREVERSIBLE»

La líder derechista se presentó como la "heredera" del

actual presidente Rodrigo Chaves y prometió mano dura

contra el crimen

Laura Fernández, durante su discurso tras ganar las elecciones presidenciales

de Costa Rica. (Foto/AFP)

Costa Rica - La derechista Laura Fernández, de 39 años de edad, acaba de ganar la presidencia de Costa Rica en primera ronda con un contundente triunfo. Durante la campaña electoral, se presentó como la "heredera" del actual presidente Rodrigo Chaves y prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, que son, actualmente, las principales preocupaciones de la población.

A Fernández se la acusa de querer llevar al país por la senda del autoritarismo con sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y de reformas de los poderes del Estado.

El discurso que dio tras conocer su victoria en las elecciones salió al paso de esas afirmaciones: "Yo, como nuevo presidente de la República, no voy a permitir nunca" el "autoritarismo" y la "arbitrariedad" que "nadie quiere" en Costa Rica, dijo, jaleada por los vítores de sus seguidores.

Por otro lado, Fernández aseguró que van a cambiar las "reglas del juego político" en Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina. "El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", manifestó la presidenta electa, quien será investida el próximo 8 de mayo.

Laura Fernández, se convirtió este domingo en la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera ronda, en la que obtuvo el un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas.

Fernández, una politóloga de 39 años, superó con creces el 40 % de apoyo necesario para ganar en la primera ronda, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo.

Ninguno de los restantes 18 aspirantes a la presidencia inscritos alcanzó el 5 % de apoyo.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación en esta jornada de comicios alcanzó el 69,5 %.

“Cambio profundo e irreversible”

Tras confirmarse su victoria electoral, Fernández anunció en su discurso un “cambio profundo e irreversible” para fundar “la tercera república” y prometió a la oposición que su Gobierno será de “diálogo y conciliación”.

“Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

Fernández, quien asumirá el cargo el 8 de mayo próximo, no detalló los cambios que quiere impulsar en la “tercera república”, pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.

Por su parte, el candidato Álvaro Ramos asumió la derrota y prometió que hará una “oposición constructiva”.

“Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo. El norte es seguir construyendo esta Costa Rica con tres grandes valores: libertad, oportunidad y una vida digna para todos”, afirmó Ramos.

Informe: EFE, AFP, DW y Agensur.info