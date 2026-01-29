EL GOBIERNO DECLARA LA EMERGENCIA ÍGNEA TRAS EL FUERTE RECLAMO DE LOS MANDATARIOS PATAGÓNICOS

Nacionales - El Gobierno confirmó este jueves que firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, las cuales hace un mes se ven sacudidas por los incendios forestales.
Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde sus redes sociales.
El Gobierno se había inclinado por esa opción después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, al dar respuesta a un reclamo de los gobernadores patagónicos, según pudo saber de fuentes oficiales.
La decisión llegó además en medio de las negociaciones con los jefes provinciales por la reforma laboral, un proyecto que el Poder Ejecutivo pretende sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero.
El reclamo
El último martes, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) habían exigido al Congreso aprobar la ley.
"La Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos", señaló Torres, que puso como ejemplo a Chile y a Estados Unidos.
Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que ya están enviando ayuda a las provincias más afectadas. En las últimas horas, la provincia de Chubut recibió $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), según confirmaron fuentes oficiales. Esta transferencia busca aliviar la situación financiera local para enfrentar la emergencia. Además, en la madrugada de este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, que establece nuevas medidas para fortalecer el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
De acuerdo con la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibirán un total de $100.810.319.998,50, que se distribuirán entre 1.062 organizaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. Por su parte, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones, recibirán $7.754.639.995,93. El objetivo es garantizar una respuesta operativa más eficiente en la lucha contra los incendios, especialmente en el sur, donde la magnitud del desastre supera la capacidad de acción local.
Desde que se iniciaron los incendios, el Ejecutivo nacional ha aportado, además de los fondos, más de 500 brigadistas en territorio, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social.
Los incendios de mayor riesgo comenzaron el 5 de enero de 2026. A casi un mes de iniciada la crisis ambiental, el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades.
Los gobernadores del sur habían pedido al Congreso que tratara con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.
Informe: NA, Ámbito.com, agencias y Agensur.info
