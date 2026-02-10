CHACO / CONDENAN A PRISIÓN PERPETUA AL CLAN SENA POR EL FEMICIDIO DE CECILIA STRZYZOWSKI

La familia Sena fue condenada a prisión perpetua por el femicidio de
Cecilia Strzyzowski en 2023.
Chaco – La Justicia dio a conocer este martes la sentencia contra el clan Sena, implicados en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La audiencia virtual, que inició a las 9 de la mañana, declaró prisión perpetua para la familia.
César Sena recibió la máxima pena por ser el autor del crimen, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron declarados culpables por ser partícipes necesarios.
En cuanto al resto de los imputados, Gustavo Obregón fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión; Fabiana González, por encubrimiento agravado, a cinco años de prisión efectiva; y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión en suspenso.
La condena de este último incluye una serie de pautas de conducta, entre ellas fijar residencia y no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio.
La jueza Dolly Fernández leyó el veredicto en la Cámara Segunda en lo Criminal, ubicada en Juan B. Justo y San Martín, al tiempo que la audiencia se realizó vía Zoom.
Los asesinos de la víctima presenciaron la sesión desde la cárcel, mientras que también participaron los defensores y los representantes de la querella.
A finales de noviembre del año pasado, César Sena fue declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor.
Por otro lado, el jurado popular encontró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres y punteros políticos de la zona, como partícipes necesarios en el crimen.
La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la audiencia.
El caso de Cecilia conmocionó a toda la provincia de Chaco, luego de desaparecer en 2023. Entre los hallazgos escalofriantes se confirmó que el cuerpo de Cecilia fue quemado durante más de seis horas a temperaturas superiores a los 800 grados en la chanchería de la familia Sena.
El Equipo de Antropología Forense de Córdoba explicó que el proceso de incineración para eliminar los restos de la joven duró entre tres y siete horas.
Gloria Romero encabezaba una manifestación en la puerta del tribunal, donde “se empezaban a escuchar bocinas”, de acuerdo al testimonio de la madre de Cecilia.
Informe: NA, Ámbito.com y Agensur.info
