BRUTAL AGRESIÓN DE EFECTIVOS POLICIALES CONTRA PERIODISTAS QUE CUBRÍAN UNA PROTESTA EN EL CONGRESO

Un camarógrafo fue empujado, pateado en el piso,

arrastrado y esposado por miembros de la Federal.

Comunicado de FOPEA y palabras de Bullrich

El camarógrafo Facundo Tedeschini, de A24, fue brutalmente golpeado por efectivos

de la Federal cuando cubría una protesta en el Congreso. (Captura de video)



Nacionales

- Una violenta secuencia se vivió este jueves a la mañana en las inmediaciones del Congreso, durante la cobertura de una protesta de Greenpeace en la previa de la sesión del Senado donde se tratará la Ley de Glaciares. En medio de un operativo policial, el camarógrafo Facundo Tedeschini de

A24

fue golpeado, arrastrado y detenido por efectivos de la Policía Federal, pese a encontrarse trabajando en el sector asignado a los medios.

El hecho ocurrió minutos después de las 8, cuando la prensa registraba el traslado de unos 12 activistas detenidos. Según el relato en vivo desde el lugar, los uniformados pidieron que los periodistas se corrieran de la entrada del estacionamiento donde estaban los móviles policiales.

“Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo, había trípodes, cables, estábamos en vivo. De repente empezaron a empujar y a tirar gas pimienta”, describió la cronista Agustina Binotti desde el lugar, quien también recibió el químico en el rostro.

En ese contexto, Tedeschini quedó en medio del avance. Las imágenes muestran cómo un efectivo intenta arrancarle la cámara, lo empuja y lo hace caer. Ya en el piso, varios policías lo rodean, lo golpean y lo arrastran.

“Lo tiraron al piso, lo patearon y se lo llevaron entre cinco”, denunciaron al aire. El trabajador terminó con un corte en el rostro y fue esposado. Luego lo trasladaron al interior del estacionamiento, donde permaneció varios minutos fuera de la vista de sus compañeros. Esposado.

La situación generó indignación entre los periodistas presentes. “No había manifestantes en ese sector, éramos todos prensa. Estábamos en el lugar que el propio operativo dispuso para trabajar”, remarcaron. Otros camarógrafos también resultaron afectados por el gas pimienta.

Las imágenes evidencian que la agresión se produjo en un contexto sin disturbios en esa zona. La protesta de Greenpeace había sido reducida y los detenidos ya estaban siendo cargados en los móviles. Sin embargo, el despliegue policial avanzó sobre los trabajadores de prensa con empujones y gas.

Tras varios minutos de incertidumbre, personal médico ingresó al estacionamiento para asistir a los heridos, entre ellos el propio camarógrafo y la cronista, que debió retirarse momentáneamente por el ardor en los ojos producto del gas pimienta.

Ya cerca de las 9, el camarógrafo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.

El testimonio del camarógrafo agredido

En diálogo exclusivo con Antonio Laje, el camarógrafo Facundo relató cómo fue el violento episodio que terminó con su detención y posterior liberación. “Me están atendiendo las chicas, por suerte. Tengo golpes en el brazo, la pierna, la cara… y la muñeca”, describió mientras era asistido por personal médico.

Sobre el momento del avance policial, explicó que se encontraba trabajando en un sector donde no había obstrucción. “Estábamos cubriendo en un lugar habilitado, al lado de la reja del estacionamiento. Nosotros trabajamos con cable en la cámara. Cuando la Policía empezó a avanzar, el cable me quedó abajo de ellos. Yo no podía retroceder porque tenía el cable ahí, y tampoco iba a dejar la cámara”, señaló.

Según contó, intentó proteger el equipo en medio del empujón: “Me tiraron y traté de caer con el codo para que la cámara no golpee contra el piso. Inclusive seguí dando planos desde el piso”.

Facundo también denunció el nivel de violencia del procedimiento: “Me sacaron la cámara y me agarraron entre cinco o seis. Adentro me tiraron gas pimienta”.

Tras permanecer demorado, el juzgado ordenó su liberación al constatar las imágenes del operativo. Antes de retirarse, llevó tranquilidad a sus seres queridos: “Avisen a mi familia que estoy bien”. Y, pese a lo ocurrido, dejó en claro su postura: “Ahora salgo de acá y me voy a seguir laburando”.

Comunicado de FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino se expresó sobre lo sucedido este lunes a la mañana en las afueras del Congreso. “FOPEA repudia la agresión sufrida por el equipo de América 24 mientras realizaba una cobertura en la zona del Congreso. Efectivos de la Policía Federal arrojaron gas pimienta, empujaron y tiraron al piso al camarógrafo, continuaron agrediéndolo y lo detuvieron esposado. Mientras tanto la cronista permanecía en el lugar sin poder abrir los ojos por el gas pimienta", relataron.

“Exigimos al Ministerio de Seguridad una investigación urgente, la identificación de los responsables y medidas concretas para que estos hechos no se repitan. La violencia contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada“, lamentaron en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

“Conducta reprochable”

En una rueda de prensa improvisada en las afueras del Senado, la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al hecho y constató que habló con el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde le informaron que se instruyó un sumario y se evalúa una acción “reprochable y desmedida”

“Hubo un intento de manifestación en el que entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, que fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar cercano. En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes", relató Bullrich. “Ya se ha abierto un sumario, el jefe de Policía ha evaluado que su conducta es reprochable. Eso está en análisis”, dijo, sobre el procedimiento que se le iniciará, al menos, a un policía.

“Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal, es porque (la conducta) no es la que debería realizar y hubiera sido correcta en el marco de su deber. Un sumario es una conducta que se evalúa y que no esta dentro de la conducta normal de un policía”, explicó la ex ministra. “Aca hay una acción determinada, y el jefe de Policía está evaluando que ese policía actuó desmedidamente”, remarcó.

Por su lado, la Policía Federal informó que “el camarógrafo se encuentra recibiendo atención médica” y que luego procederá a la “soltura”. Con respecto a los 12 detenidos, se los trasladó a la Superintendencia de Investigaciones Federales (SIF).

Informe: A24, Infobae, LN, agencias y Agensur.info