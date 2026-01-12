GOBIERNO DE VENEZUELA INFORMA SOBRE 116 «NUEVAS EXCARCELACIONES» PERO ONG HABLAN DE CIFRAS INFERIORES

Dos entidades civiles dedicadas a la defensa de presos

políticos aseguran que las liberaciones están “muy

por debajo” de las anunciadas oficialmente

El Foro Penal confirmó la liberación de 24 detenidos en Venezuela, donde los

presos políticos serían más de 1.000. (Foto/Reuters)

Venezuela - El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este lunes sobre 116 «nuevas excarcelaciones» en las últimas horas de personas que vinculó con «hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación».

A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la «revisión integral de causas» ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente», afirmó el Ministerio venezolano.

Asimismo, subrayó que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces no se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que ONG demandaron información precisa al respecto.

Este anuncio se da días después de que el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un «número importante» de personas, aunque el Gobierno no ha hecho pública la cifra total ni los nombres.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, ha verificado, hasta las 6:23 hora local (10:23 GMT) de este lunes, la excarcelación de más de 40 personas que ONG denuncian detenidas por motivos políticos.

Además, entre los liberados se encuentra Yerwin Torrealba, coordinador juvenil de organización en el estado Yaracuy (oeste) del partido Vente Venezuela (VV), que encabeza la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, y quien fue detenido en diciembre de 2024.

«¡Nunca debió estar preso! Su propósito sólo ha sido querer un mejor país», publicó VV en sus redes sociales.

En septiembre pasado, Machado había advertido en X que Torrealba se encontraba «en un estado de salud crítico».

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios a la espera de la liberación de sus seres queridos, por lo que ONG como Comité por la Libertad de los Presos Políticos han alertado sobre la incertidumbre del proceso.

ONG confirma 53 excarcelaciones de presos políticos

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) confirmó 53 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara más temprano la liberación de 116 personas.

«Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose», indicó JEP en un mensaje en X.

Por su parte, la ONG Foro Penal informó sobre la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo I, entre ellos dos de nacionalidad italiana y un hispanovenezolano.

«Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada», afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

«Retraso» en las excarcelaciones

El principal bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció lo que calificó como una «operación deliberada de retraso» y una «inaceptable burla», al señalar que solo se han liberado a 24 presos políticos desde el jueves, cuando se anunció la excarcelación de un «número importante» de personas.

«Esta situación se agrava al constatar que muchos de los excarcelados han obtenido su libertad bajo medidas cautelares gravosas», recalcó en X la PUD, que mantiene un número verificado de excarcelaciones por debajo de las 116 anunciadas anteriormente por el Gobierno.

La coalición subrayó que «cerca de 1.000 personas» permanecen detenidas por motivos políticos, por lo que calificó de «pírrica» la cifra de los 24 excarcelados, que representa poco más del 2 % del total de presos políticos.

«Exigimos a quienes hoy, interinamente, ostentan la responsabilidad y el poder de tomar estas decisiones que avancen, sin dilaciones, hacia la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos, sin excepciones ni condicionamientos arbitrarios», manifestó la PUD.

Para el bloque, esta demanda se hace «aún más urgente» tras el fallecimiento el sábado del preso político Edison José Torres Fernández, lo que eleva a 26 el número de presos políticos -según la PUD- que han perdido la vida bajo custodia del Estado.

«No pueden existir puertas giratorias. No es aceptable liberar a algunos mientras otros son detenidos, perseguidos o sometidos a procesos judiciales infundados. La justicia no puede ser selectiva ni utilizada como mecanismo de presión política», señaló.

Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe a los familiares que, durante estos días, se han mantenido en vigilia a las afueras de varias cárceles, a la espera de la liberación de sus seres queridos.

Informe: EFE