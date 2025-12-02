Diputados: La Libertad Avanza le arrebata al peronismo la primera minoría en la víspera a la sesión preparatoria

La sesión preparatoria tendrá lugar este miércoles desde

las 13 para que juren los nuevos diputados y se renueven

las autoridades

Por Sebastián Hadida

Después de mucha “rosca” y de remar desde atrás, La Libertad Avanza logró este martes remontar la cuenta y superar a Unión por la Patria (UxP) en número de diputados nacionales, por lo que luego de que el miércoles a las 13 juren los 127 representantes electos en la sesión preparatoria, el oficialismo hará gala de su nueva condición de primera minoría.

Esta conquista le permitirá no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau (Unión por la Patria), y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda.

De esta manera, el riojano podrá recostarse en un ladero de su confianza cuando necesite descansar durante las sesiones y evitar cisnes negros inoportunos que le costaron más de un dolor de cabeza en el pasado reciente.

Quien sonaba para vicepresidente primero era el mendocino Luis Petri, pero altísimas fuentes del oficialismo en Diputados a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso señalaron que el saliente ministro de Defensa no sería el elegido porque recién abandonará su cargo en el Gabinete un par de días después de la sesión preparatoria.

Para la vicepresidencia tercera se libraba hasta altas horas de la noche una sorda disputa entre tres nuevos interbloques que tomarán forma a partir del 10 de diciembre: Provincias Unidas, el armado de un segundo grupo de gobernadores del Norte Grande y la casi segura alianza entre el PRO y la UCR.

La disputa por las comisiones

Más allá de la renovación de autoridades, el tamaño final de los bloques y de los interbloques es fundamental porque determinará la cantidad de representantes que cada espacio político podrá contar en cada una de las comisiones.

Al capturar la primera minoría, La Libertad Avanza se garantizará un integrante más que Unión por la Patria en cada una de las comisiones, lo que le permitirá tener un mayor control político sobre la oposición que el que tuvo durante el 2024 y lo que va de este año.

Conforme a la distribución de los bloques e interbloques, las comisiones tendrán un fuerte componente bipartidista, y quedarán muy pocos lugares por fuera de la polarización para las fuerzas del medio.

Provincias Unidas (con el impulso de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut) se encaminaba a reunir una veintena de legisladores sumando los resabios de Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot), los radicales díscolos que se agrupaban en Democracia para Siempre, y la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade).

Los gobernadores de las provincias de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca daban pelea y se esforzaban por lograr un armado con un volumen mayor.

Con las salidas del santafesino José Nuñez y del rionegrino Sergio Capozzi con destino a Provincias Unidas (que se sumaron a una seguidilla de fugas previas) y del entrerriano Francisco Morchio a La Libertad Avanza (por orden del gobernador Rogelio Frigerio), el PRO profundizaba el estado de anemia general, reteniendo apenas una docena de legisladores propios.

En ese contexto, apuró las negociaciones con el bloque de la UCR (también magro, reducido a solo siete diputados) de forma tal de armar un interbloque, al que también se integraría el MID (Oscar Zago y Claudio Falcone) y Coherencia.

Al cierre de esta nota, La Libertad Avanza llegaba a 95 diputados nacionales y escondía debajo de la manga una carta adicional para jugar en caso de que las circunstancias lo obliguen a hacerlo: un diputado proveniente de una provincia del norte que estaría dispuesto a saltar al bando libertario.

Con este número le alcanza para superar a Unión por la Patria, cuyas esperanzas se terminaron de desvanecer este martes cuando el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó la salida de tres diputados nacionales de esa provincia, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca.

La bancada que seguirá presidiendo el santafesino Germán Martínez, con la camporista Paula Penacca ratificada como secretaria parlamentaria, arrancaría la nueva etapa con una tropa de 93 diputados y mantendrá el nombre de Unión por la Patria (no cambiará a Fuerza Patria), averiguó la Agencia Noticias Argentinas.

Renuncias y juras

Antes de la sesión preparatoria está prevista otra reunión plenaria en el recinto programada para las 11 con el objetivo de efectivizar las renuncias de los diputados nacionales que tenían mandato hasta 2027 pero que decidieron anticipar su salida por diversas razones (para asumir una banca en el Senado, en la Legislatura porteña, etcétera).

Esas renuncias habían sido notificadas por escrito el jueves pasado a la Presidencia de la Cámara, pero este martes se conoció que Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) retiraba esa medida, producto de los obstáculos que viene teniendo para asumir la banca que ganó para el Senado.

Así las cosas, la rionegrina seguirá, al menos por ahora, siendo parte del elenco libertario en Diputados, luego de que se frenara su jura en la Cámara alta en medio de una catarata de impugnaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La ceremonia de jura de nuevos diputados nacionales prevista para este miércoles a las 13 será un punto de quiebre que marcará un rediseño del equilibrio de poder, una reconfiguración de fuerzas en el tablero legislativo.

Este nuevo mapa del poder parlamentario, cuyo bosquejo inicial ya había empezado a dibujarse el 26 de octubre tras el resultado electoral, terminará de condensarse este miércoles, que inaugurará un nuevo sistema de pesos y contrapesos, con un escenario mucho más favorable a La Libertad Avanza que el que tuvo en los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.

El álbum de figuritas del nuevo Congreso estará compuesto por diputados que renovaron sus bancas, otros que retornan después de un tiempo y otro grupo importante de legisladores que harán su debut en la Cámara baja.

Los que renuncian

La Libertad Avanza: Nadia Marquez, María Emilia Orozco

Unión por la Patria: Itai Hagman, Martín Soria

PRO: Silvia Lospennato y Diego Santilli

Frente de Izquierda: Christian “Chipi” Castillo

Los que repiten

La Libertad Avanza: Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sanchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello

Unión por la Patria: Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Agustina Propato

UCR: Pamela Verasay

Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota

Los que vuelven

La Libertad Avanza: Luis Petri

Unión por la Patria: Agustín Rossi, Teresa García, Horacio Pietragalla

Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, Martín Lousteau

Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Néstor Pitrola

Caras nuevas

La Libertad Avanza: Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, "Tronco" Figluolo, Virginia Gallardo, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Laura Soldano, Diego Hartfield

Unión por la Patria: Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Huguito Moyano, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño, Adriana Serquis.

PRO: Fernando De Andreis, Antonela GiampieriKAOYAJQDvlwZ/bD2t2RZiA

Innovación Federal: Oscar Herrera Ahuad

