IMPUTAN A «CHIQUI» TAPIA Y A PABLO TOVIGGINO POR SUPUESTA RETENCIÓN ILEGAL DE APORTES JUBILATORIOS DE LA AFA

Claudio Tapia y Pablo Toviggino
Judiciales - La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.
La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000 millones en aportes jubilatorios.
La causa está en manos del juez Diego Amarante, supo la Agencia Noticias Argentinas, y es la primera vez en la que Tapia y su mano derecha son imputados.
La denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) en los primeros días del mes de diciembre avanzó y cuenta ya con la imputación de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
La causa se inició a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quien además amplió los hechos atribuidos a la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires. En la denuncia se consignó que la entidad habría retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social por $19.353.545.843,85 y no los habría ingresado una vez vencido el plazo legal de treinta días corridos, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.
En su planteo, ARCA encuadró los hechos denunciados bajo los artículos 4° y 7° de la Ley N° 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. En relación con la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, el artículo 4° establece de manera textual: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En cuanto a los ilícitos relativos a los recursos de la seguridad social, la denuncia también invocó el artículo 7°, que tipifica la evasión simple y dispone: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de ochenta mil pesos ($80.000) por cada mes“.
Además del presidente de AFA y su tesorero, la magnitud de la estructura económica de la asociación genera que se amplíe la investigación hacia otros dirigentes vinculados, entre los cuales se encuentran Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva de la asociación acusada.
Informe: NA, Infobae, agencias y Agensur.info
