ASCIENDE A 12 EL NÚMERO DE MUERTOS EN ATAQUE TERRORISTA DURANTE UNA CELEBRACIÓN JUDÍA EN AUSTRALIA

Oficialmente se informó que hay 29 heridos, varios de

ellos de gravedad, en el atentado ocurrido en la playa Bondi,

en Sidney. Repudio internacional

Trabajadores de emergencias trasladan a uno de los heridos durante el atentado

terrorista en una playa de Sidney, Australia. (Foto/AP)

Mundo - La Policía de Australia dijo este domingo (14.12.2025) que el tiroteo en una popular playa de Sidney , que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía". Eleva así en dos el número de muertos en el ataque, entre los que se cuenta uno de los agresores.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (8:47 CET) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millón de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido. "Hemos encontrado un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado al delincuente fallecido", añadió.

"A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista ", señaló Lanyon en rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no existe ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Dos policías heridos y un posible tercer sospechoso

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

Los dos tiradores, apuntando y disparando desde un pequeño puente peatonal junto a Bondi Beach.Los dos tiradores, apuntando y disparando desde un pequeño puente peatonal junto a Bondi Beach.

Las autoridades han implementado un perímetro de seguridad para que los equipos especializados puedan examinar "varios objetos sospechosos" hallados en la zona. La Policía ha aclarado que, por el momento, no existen indicios de que haya habido incidentes violentos relacionados con este ataque en otras áreas de Sídney.

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó las imágenes y el escenario dejado en Bondi como "impactantes y angustiosos", expresando su consternación ante la tragedia ocurrida en el popular destino turístico este domingo.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo era la comunidad judía". "Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruida por un ataque malvado y horrendo", declaró Minns en la misma comparecencia.

Rechazo internacional

Diversos gobiernos han enviado sus condolencias al país ya la comunidad judía, comenzando por Nueva Zelanda, que también ha sufrido el terrorismo . "Australia y Nueva Zelanda son más cercanos que amigos; somos familia. Estoy conmocionado por las escenas desgarradoras en Bondi, un lugar que los neozelandeses visitan a diario", expresó el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, a través de las redes sociales.

Además de Luxon, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestaron sus condolencias por los fallecidos y expresaron su respaldo a la comunidad judía. El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró también consternado. "El ataque antisemita en Bondi Beach durante Janucá me deja consternado. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares", escribió en la red social X. "Este es un ataque a nuestros valores comunes. Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo", añadió.

Informe: EFE, AFP, agencias y Agensur.info