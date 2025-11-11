TRAGEDIA DE ONCE / LA CORTE SUPREMA DEJA FIRME LA CONDENA A CUATRO AÑOS CONTRA EL EXMINISTRO JULIO DE VIDO

Es por el delito de administración fraudulenta en el marco

de esa causa. El Tribunal Oral N° 4 lo citó para este

jueves 13 “para hacer efectiva su detención”

Julio De Vido

Judiciales - La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la tragedia ferroviaria de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012, que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

A poco más de una hora de conocerse la resolución del máximo tribunal, el Tribunal Oral N°4 -que lo condenó y debe ejecutar la pena- convocó a De Vido para el jueves con el objetivo de hacer efectiva su detención.

“Conforme el criterio adoptado por este Tribunal en anteriores intervenciones, convócase al condenado Julio Miguel De Vido para que se presente el próximo día jueves 13 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, para hacer efectiva su detención”, dice la resolución, que lleva la firma del juez Ricardo Basílico.

En 2018, el Tribunal Oral Federal N° 4 había condenado al exministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.

Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena, desestimando el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.

La tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 con un tren de la línea Sarmiento, dejó un saldo de 52 personas fallecidas y 789 heridas. Este hecho marcó uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Argentina y derivó en múltiples investigaciones judiciales que involucraron a altos funcionarios del gobierno de la época.

La condena del TOF N° 4 sobre De Vido ocurrió en el segundo juicio sobre la tragedia, a partir de que se logró probar que no cumplió sus deberes al controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA).

El primer juicio finalizó en diciembre de 2015 con la condena del maquinista, los propietarios y exdirectivos de TBA -concesionaria del servicio ferroviario-, y de los exsecretarios de Transporte Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Informe: NA, LN, Infobae y Agensur.info