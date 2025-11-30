MUERE EKEL MEYER, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE JUJUY

Ekel Meyer
Jujuy - La provincia de Jujuy confirmó este domingo el fallecimiento del doctor Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, a los 58 años.
El funcionario público, que contaba con una extensa trayectoria institucional de la provincia norteña, padecía una “penosa” enfermedad que lo había mantenido apartado de su labor judicial durante el último tiempo, según medios locales.
Según supo Agencia Noticias Argentinas, Meyer, quien había sido ratificado en su cargo para el período 2024-2025, contaba con una destacada y extensa carrera en la vida pública e institucional de Jujuy.
Su trayectoria en el Poder Judicial fue ascendente. Antes de asumir la presidencia de la Corte a principios de 2024, Meyer se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que había ingresado en diciembre de 2020.
La carrera pública de Meyer no se limitó al ámbito judicial. Anteriormente, ocupó importantes funciones en el Poder Ejecutivo: fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy entre los años 2015 y 2020.
Fue abogado y además tuvo su paso por la militancia y dirigencia política en las filas del radicalismo jujeño, partido por el que además llegó a ser concejal en San Salvador de Jujuy y diputado provincial.
Tras conocerse la trágica noticia empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político. Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial”, posteó en su cuenta de X.
“Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”, completó Bullrich.
Myer participó el 18 de septiembre en la inauguración de una nueva oficina de escucha y protección de grooming y bullying, dependiente del Gobierno de la Provincia, junto al gobernador de la provincia, Carlos Sadir. Fue una de sus últimas apariciones públicas según registra la página web del Poder Judicial de Jujuy.
Informe: NA, Infobae, LN, agencias y Agensur.info
