Luis Petri
Nacionales - El ministro de Defensa, Luis Petri, afirmó este miércoles que el Congreso va a ser “la madre de todas las batallas”, donde el Poder Ejecutivo impulsará la aprobación de leyes como la modernización laboral, la reforma previsional, del Código Penal, y la tributaria, además del Presupuesto Nacional 2026.
“La madre de todas las batallas se va a dar en el Congreso y va a comenzar el 10 de diciembre, cuando tratemos las reformas obstruidas en su tratamiento durante muchísimo tiempo, pero que son absolutamente necesarias”, afirmó Petri, quien fue elegido diputado en los comicios del 26 de octubre.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario consideró que la elección nacional de octubre fue “plebiscitaria” y “un fuerte espaldarazo” para el Gobierno, y dentro de los resultados destacó los de su provincia. “Tuvimos el mejor resultado del país, Mendoza es la capital nacional de la libertad”, enfatizó.
Afirmó, además, que el apoyo de la ciudadanía en las urnas respaldó “las políticas económicas, sociales y de seguridad del actual Gobierno”, pero consideró que el triunfo electoral no es “un cheque en blanco”, porque lo que hace la ciudadanía es “dar un mandato”.
Respecto de las reformas que impulsa el Gobierno, destacó la laboral que mejorará la situación de “ocho millones de trabajadores sin derechos” que están en “absoluta precariedad” y argumentó que quienes se oponen a estas modernizaciones están “negándoles derechos a la mayoría del mercado laboral argentino”.
Por otra parte, Petri explicó el significado de su largo y efusivo abrazo con el presidente Javier Milei, en la última reunión del Gabinete, y lo definió como “un abrazo de gol” que reflejó la alegría por el triunfo en Mendoza y el éxito en la gestión de Defensa.
En este contexto, destacó la inminente llegada de nuevo equipamiento militar y anunció que el 20 de noviembre arribarán los vehículos Striker 8x8, un “viejo pedido y reclamo del Ejército” desde 2005, que permitirán “controlar y custodiar las fronteras” recuperando una misión clave para las Fuerzas Armadas.
Asimismo, confirmó que el 5 de diciembre se “volverá a ejercer la soberanía en nuestros cielos con los aviones F-16” adquiridos en Europa, lo que representa “la compra más importante en equipamiento militar que recuerde la República Argentina de los últimos 40 años”.
Finalmente, Petri lamentó las críticas del expresidente Mauricio Macri a la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete Nacional, y las definió como como “berrinche” transitorio del titular del PRO.
Para el ministro de Defensa, Adorni es “un economista del carajo” y una persona “absolutamente preparada”, con un profundo conocimiento de todas las áreas del Gobierno.
Informe: NA
0 comments :
Publicar un comentario