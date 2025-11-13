DAN A CONOCER UN AMPLIO ACUERDO COMERCIAL Y DE INVERSIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA ARGENTINA

Mundo / Nacionales - En un anuncio que redefine y consolida la relación económica bilateral, EEUU anunció este jueves un amplio acuerdo comercial y de inversión con la Argentina, que busca abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.
El entendimiento -que será elevado a firma una vez finalizado el texto definitivo- representa el avance más amplio en materia comercial entre ambos gobiernos en décadas y formaliza el respaldo de Washington a la agenda económica de reformas que impulsa el presidente Javier Milei.
El acuerdo se fundamenta en "valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos".
El objetivo, según el comunicado, es "impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación". La Casa Blanca destacó que el pacto se basa en las "acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas".
Elementos clave del acuerdo
El documento detalla los pilares centrales del nuevo entendimiento bilateral:
Aranceles
Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones de EE.UU. (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas)
Apertura de EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico
Carne: mejora de condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna
Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232
Eliminación de Barreras No Arancelarias
No exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses
Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de EE.UU.
Desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado
Estándares y Normas
Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad
Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en EE.UU.
Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos
Acceso al Mercado Agrícola
Apertura al ganado vivo de EE.UU.
Acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en plazo de un año
No restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes
Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.
Comercio Digital
Facilitación del comercio digital reconociendo a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos
Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense
Propiedad Intelectual
Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno online
Abordaje de desafíos estructurales señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes)
Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica
Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países
Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos
Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos
Empresas Estatales y Subsidios
Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que impacten la relación comercial
Laboral y Medio Ambiente
Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales
Medidas contra tala ilegal
Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca
El comunicado concluye que ambos países "trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma" y llevarán a cabo sus respectivos trámites internos antes de su entrada en vigor.
Informe: Ámbito.com, NA y Agensur.info
