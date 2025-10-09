REACCIONES EN EL MUNDO POR EL ACUERDO ENTRE ISRAEL Y HAMÁS PARA ALCANZAR EL ALTO EL FUEGO EN GAZA

El plan incluye la "liberación de todos los rehenes, tanto

los vivos como los fallecidos" y la libertad de unos 2.000 prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes

Manifestaciones de júbilo en las calles de Tel Aviv tras darse a conocer el acuerdo

del alto el fuego en Gaza. (Foto/Reuters)

Mundo - Israel y Hamás acordaron este jueves la primera fase de un plan que allana el camino para un posible cese al fuego en Gaza.

La noticia fue adelantada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó el miércoles que ambas partes habían "firmado la primera fase" del pacto que su administración propuso para el territorio de Medio Oriente.

Casi 24 horas después, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó que el gabinete ratificó el plan que incluye la "liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos", según un comunicado.

El plan también permite la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos que están en cárceles de Israel. Las reacciones no se hicieron esperar:

Benjamín Netanyahu : "Un gran día para Israel... Agradezco desde lo más profundo de mi corazón al presidente Trump ya su equipo por su dedicación a esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes . Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todos nuestros objetivos y expandiendo la paz con nuestros vecinos".

Hamás (organización considerada terrorista por la UE, EE.UU. y otros países): "Hacemos un llamamiento al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo ya todas las partes árabes, islámicas e internacionales para que obliguen al Gobierno de ocupación a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo y le impidan eludir o retrasar la aplicación de lo acordado. Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y que nos mantendremos fieles a nuestra promesa: nunca abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logren la libertad, la independencia y la autodeterminación".

António Guterres , secretario general de la ONU: "Insto a todas las partes interesadas a que aprovechen esta oportunidad trascendental para establecer una vía política creíble que conduzca al fin de la ocupación, al reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y al logro de una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad. Nunca ha habido tanto en juego".

Friedrich Merz , canciller de Alemania: "Los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás son talentos. Ofrecen una nueva esperanza: para los rehenes y sus familias, para la población de Gaza y para toda la región", escribió el jefe del Gobierno alemán en un mensaje en su cuenta de X, donde manifestó que, "por primera vez en mucho tiempo, existe una perspectiva real de paz". "Hacemos un llamamiento a todas las partes para que cumplan lo prometido y pongan fin a la guerra y allanen el camino hacia una paz duradera", prosigue el mensaje del canciller.

Roberta Metsola , presidenta del Parlamento Europeo: "Este es un momento crucial para la paz y la renovación en Oriente Medio y abre un camino que podría poner fin por fin al ciclo intergeneracional de violencia, sufrimiento y terror que han aislado la región".

Arabia Saudita: El país espera que "este importante paso conduzca a la adopción de urgentes para aliviar el sufrimiento humanitario... lograr la retirada total de Israel, restablecer las medidas de seguridad y la estabilidad, e iniciar prácticas para alcanzar una paz justa y global basada en la solución de dos Estados", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Abdel Fatah al Sisi , presidente de Egipto, celebró el acuerdo "para establecer un alto el fuego y poner fin a la guerra en Gaza tras dos años de sufrimiento y calamidades". El mandatario afirmó en su página de Facebook que el acuerdo marca un "momento histórico", que "no solo pasa página de la guerra, sino que también abre la puerta a la esperanza para los pueblos de la región de un futuro definido por la justicia y la estabilidad".

Tayyip Erdogan , presidente de Turquía: "Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al presidente estadounidense Trump, que ha demostrado la voluntad política necesaria para animar al Gobierno israelí a alcanzar el alto el fuego".

La UNRWA , la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos: "La UNRWA tiene alimentos, medicinas y otros suministros básicos para enviar a Gaza. Tenemos suficiente para proporcionar alimentos a toda la población durante los próximos tres meses", aseguró el director de la agencia, Philippe Lazzarini, en X.

Keir Starmer , primer ministro británico: "Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente por los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años".

Anthony Albanese , primer ministro de Australia: "Tras más de dos años de conflicto, rehenes retenidos y una devastadora pérdida de vidas civiles, este es un paso muy necesario hacia la paz... Instamos a todas las partes a que respetan los términos del plan".

Wiston Peters , ministro de Exteriores de Nueva Zelanda: "Este es un primer paso esencial para lograr una paz duradera. Instamos a Israel ya Hamás a que sigamos trabajando para alcanzar una resolución completa".

Informe: Reuters, AFP, EFE y Agensur.info