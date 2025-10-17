«Hay 15 gobernadores disponibles para encarar reformas estructurales»: mandatarios aliados pidieron encontrar consensos luego de las elecciones

Frigerio, Zdero y Cornejo apoyaron el camino recorrido por

el Presidente, pidieron un “espaldarazo” en las urnas

y le reclamaron ampliar la base política

Los tres mandatarios volvieron a pedir políticas de consenso para encarar las

reformas estructurales necesarias. (Foto/Infobae)

Por Joaquín Múgica Díaz

En la tercera y última jornada del 61º Coloquio de IDEA, los tres gobernadores aliados que tiene el gobierno nacional se refirieron a la necesidad que tiene la gestión de Javier Milei de lograr un respaldo electoral importante en las elecciones del 26 de octubre, para poder emprender, el segundo tramo de la gestión con las reformas estructurales en el vértice de la agenda política.

En el escenario del panel estuvieron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), quienes mantienen una alianza electoral y política con La Libertad Avanza (LLA). Los tres comparten listas de candidatos en sus provincias y son las caras visibles de limitado apoyo federal que mantiene el oficialismo.

“Acá estamos los que tenemos una alianza electoral con el Gobierno. Pero con nosotros solos no alcanza. Tenemos que sumar. El óptimo de las reformas estructurales que requiere la economía para crecer están en el Pacto de Mayo, que firmamos 18 gobernadores. Lo óptimo es que volvamos al estatus político con el que se aprobó la ley Bases”, planteó Cornejo.

El mandatario radical se refirió a la necesidad de ampliar la base política del gobierno libertario, como principal canal para poder discutir reformas estructurales, como la fiscal, tributaria y laboral. “La economía argentina y el país necesitan que el Gobierno tenga un espaldarazo, un apoyo en las urnas”, precisó.

Los gobernadores coinciden en la necesidad de que la Casa Rosada amplíe las alianzas políticas y resaltaron que “hay 12 o 15 gobernadores que están disponibles para reformas estructurales”. Además, plantearon que hay “plafón político” para llevar adelante los cambios, pero reconocieron que el Gobierno debe “hacer algunos cambios para ampliar su apoyo”.

Durante su intervención, Frigerio señaló que “hoy la gente entiende, finalmente, que no se puede vivir con déficit fiscal”. Y comprende que, “para que haya empleo, tenemos que modernizar las normas laborales”. En ese sentido, sostuvo también que “la gente entendió que algo hay que hacer para que haya un sistema previsional sustentable”.

“Ahora nos falta a nosotros organizarnos como dirigentes políticos con responsabilidad, para plasmar en hechos, normas, leyes y decretos, esas reformas que ya fueron aceptadas por la ciudadanía”, aseguró el gobernador de Entre Ríos.

En su intervención, Frigerio marcó que “es la primera vez en la historia de la Argentina que el gobierno nacional y muchas provincias, frente a una crisis sin precedentes en términos de ingresos para el Estado, no sólo no aumentan los impuestos como pasaba siempre, sino que los empiezan a bajar”.

En ese sentido, dejó en claro que hay que poner en valor la gestión del gobierno de Milei y su voluntad de eliminar impuestos, como ocurrió con el llamado Impuesto País, y advirtió que ese debe ser el camino a seguir en la segunda parte del mandato libertario.

“Venimos acompañando las reformas del país. Creo que viene una etapa importante que tiene que ser de mucho diálogo y de encontrar consensos para que realmente todo el país encuentre la contención en el crecimiento y en el desarrollo”, sostuvo el gobernador de Chaco.

En esa línea remarcó que “las reformas no se tienen que agotar sólo en una ley”, sino que “habría que pensar en medidas de rango institucional”. “Necesitamos que aquel que viene a invertir a tu provincia o al país, por 30 años no tenga cambio en las reglas de juego”, precisó Zdero.

Por último, remarcó que “hay esfuerzos aislados de muchas provincias” y asumió que ellos vienen “zigzagueando sin un norte seguro, sin una hoja de ruta que nos permita optimizar los recursos del Estado y hacerlo eficiente”.

“Necesitamos un Estado que no le ponga palos en la rueda del crecimiento de la provincia, porque termina siendo burocrático en todos los órdenes. Y necesitamos poder optimizar desde las dimensiones de lo social, lo productivo, lo económico, lo constructivo y lo tributario. Que se la pueda ordenar bajo un plan de Estado y que ese plan de Estado sea después compartido con las provincias”, explicó.

