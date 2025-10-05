«EL INTERÉS DE FRED MACHADO EN FINANCIAR A ESPERT ERA OBTENER PROTECCIÓN, CONTACTOS Y LAVANDINA»

La diputada Claudia Oliveto, de la Coalición Cívica, dijo

que su partido votará para remover al legislador libertario

de la presidencia de Presupuesto

Paula Oliveto

Nacionales - La diputada nacional Paula Oliveto de la Coalición Cívica (CC), expresó su "profunda decepción y bronca" ante las revelaciones que vincularon a su colega José Luis Espert con presuntas irregularidades de financiamiento y evasión fiscal, lo que consideró una "descomposición ética" semejante a la corrupción que su espacio combatió en el kirchnerismo.

La legisladora confirmó la decisión de la CC de votar para remover a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto por haber perdido la autoridad moral, aunque aclaró que su fuerza no apoyó la expulsión total del legislador de la Cámara.

El eje del escándalo, y de la frustración de Oliveto, giró en torno al financiamiento no declarado de viajes aéreos privados por parte de Fred Machado, un empresario vinculado a redes de narcotráfico y lavado de activos. En diálogo con Radio Rivadavia, la diputada manifestó que la situación "es igual de fuerte" que los casos de financiamiento irregular del kirchnerismo, pero que en este caso "uno no se lo esperaba" de alguien con quien existía afinidad política.

"Cuando nosotros investigamos el triple crimen y se supo... que Forza uno de los muertos del triple crimen había financiado la campaña del kirchnerismo... era ponerle nombre a una situación que se sabía... pero esto es de igual de fuerte", citó la legisladora.

Oliveto cuestionó duramente el comportamiento de Espert, al asegurar que le "cuesta superar la mentira en la cara", especialmente luego de que el legislador minimizara los hechos. "De pronto era un viajecito y de pronto terminó siendo 35 viajes, el auto $200.000", sostuvo. La diputada hizo hincapié en que la falta de veracidad compromete la lucha contra la corrupción: "Si nosotros no decimos lo mismo que decíamos cuando pasaban las cosas en el kirchnerismo, perdemos la palabra y la coherencia".

Asimismo, rechazó la justificación de que el caso no involucraba fondos públicos al señalar que "la evasión también es delito y ser parte de un entramado de lavado de dinero que es plata negra de un cártel a través de una empresa que [...] son de cartón son empresas de mentira".

La legisladora confirmó la postura de su partido ante la situación política en el Congreso: "Nosotros ya tenemos decidido el miércoles correr a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto". No obstante, aclaró que la CC no votaría la expulsión de Espert de la Cámara, ya que no se haría un "juicio sumario" sin un procedimiento adecuado. "Lo que no voy a votar es que lo expulsen de la Cámara", sentenció.

Finalmente, Oliveto cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de sostener políticamente al diputado a pesar de las graves denuncias. "Yo creo que ellos están convencidos que pueden torcer la opinión pública con las redes sociales e invocando al kirchnerismo", sostuvo, pero advirtió que "el riesgo del kirchnerismo es cuando tus prácticas se asemejan a las de ellos".

La diputada especuló que el interés de Fred Machado en financiar a Espert era obtener "protección, contactos y lavandina" para sus negocios criminales y que la dirigencia de La Libertad Avanza estaba pidiendo demasiado al electorado al solicitarles que "vote a alguien que te mintió, alguien que tiene un financiamiento espurio".

Informe: NA y Agensur.info