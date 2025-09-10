LA INFLACIÓN DE AGOSTO ES DEL 1,9 %, LA ACUMULADA EN 2025 LLEGA A 19,5 % Y LA CIFRA INTERANUAL SE UBICA EN 33,6 %

Según los datos del INDEC, las regiones donde se

registraron los mayores aumentos fueron en Cuyo,

con 2,1 % y el Noroeste, con 2 %

- El INDEC publicó este miércoles el dato de inflación correspondiente al mes de agosto. Según el organismo, los precios subieron 1,9% mensual, mientras que la cifra interanual se ubicó en 33,6%. En esta línea, el nuevo Índice de Precios al Consumidor reveló que la inflación acumulada en lo que va de 2025 es de 19,5%.

De este modo, el informe del INDEC refleja que los precios se mantienen por debajo de la línea del 2%, teniendo en cuenta que las últimas mediciones arrojaron los siguientes datos:

Según el nuevo informe, "la división con mayor alza mensual en agosto de 2025 fue Transporte (3,6%); y la única con baja, Prendas de vestir y calzado (-0,3%)".

Y detalla: "En agosto 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo; Transporte en GBA y Patagonia; y Restaurantes y hoteles en Noroeste".

"Cuyo fue la región de mayor suba mensual (2,1%), escoltada por Noroeste (2%)", concluye el análisis.

Durante agosto de 2025, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento mensual de 1,6%, acumulando un crecimiento de 20% en los primeros ocho meses del año. En términos interanuales, la suba alcanzó 37,4%, lo que representa una desaceleración de 3,5 puntos porcentuales respecto al mes previo.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó un aumento de 1,9% durante agosto, con una incidencia de 0,38 puntos porcentuales en el IPCBA. Los ajustes se concentraron en los precios de los alquileres, mientras que los servicios de reparación y los gastos comunes también aportaron al incremento de esta categoría.

El sector Transporte registró un alza promedio de 3,0%, equivalente a 0,31 puntos porcentuales de incidencia. La variación se explicó principalmente por los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares. La baja en los pasajes aéreos contribuyó a moderar el impacto de esta división.

En Salud, los precios aumentaron 2,1%, aportando 0,19 puntos porcentuales al nivel general. Los ajustes en las cuotas de medicina prepaga fueron el factor predominante de esta suba.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas creció 1,0% durante agosto, sumando 0,18 puntos porcentuales al IPCBA. Dentro de esta categoría, Pan y cereales aumentó 2,2% y Frutas 5,5%, mientras que Verduras, tubérculos y legumbres registró una caída de 1,2%.

Inflación INDEC 2025, mes a mes

El aumento generalizado de los precios que midió el INDEC en lo que va del año, mes por mes:

Enero: 2,2% Febrero: 2,4% Marzo: 3,7% Abril: 2,8% Mayo: 1,5% Junio: 1,6% Julio: 1,9% Agosto: 1,9% Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre:

Las proyecciones de inflación previstas por el REM para todo el 2025 muestran una tendencia que mantienen la inflación por debajo de los dos puntos. Según los últimos datos, difundido por el Banco Central, las expectativas indican que en julio el número vuelve a subir levemente. Esta tendencia se estabilizaría en noviembre, llegando a 1,5%.

Según los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central, la inflación esperada para los próximos meses del año es:

Julio: 1,8% Agosto: 1,7% Septiembre: 1,7% Octubre: 1,7% Noviembre: 1,5% Diciembre: 1,7% Enero: 1,6%

En cuanto a 2025, el conjunto de participantes del REM proyectó una inflación de 27,3% para todo el año para el nivel general. Lo que indica una diferencia de 0,3% con respecto al informe anterior.

Diferentes actores financieros ya realizan proyecciones para este año. En el caso del banco estadounidense JP Morgan, según el análisis del departamento de investigación en mercados emergentes firmado por los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira, para 2025 proyecta una tasa de inflación anual del 25%.

Esta cifra es cercana al cálculo que el Gobierno escribió en el Presupuesto: 18,3%. Pronóstico similar al del reconocido economista Ricardo Arriazu que sostuvo que, si el Gobierno se mantiene firme en la política de superávit fiscal y continúa interviniendo el mercado de cambios de manera acertada, la inflación seguirá por un sendero descendente y terminará el año 2025 con una tasa mensual inferior al 1% y una variación interanual menor a 20%.

Por su parte, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mejoró las perspectivas de inflación: pronosticó que la Argentina terminará este año con una menor recuperación junto con un mayor descenso del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Camila Antequera, analista de la consultora Ferreres, estimó que "para 2025 esperamos que la inflación continúe la tendencia a la baja, aunque podría haber meses en dónde la misma suba un poco fruto de algún reacomidamiento de precios relativos".

Por su parte, Rocío Bisang, analista de Eco Go, señaló que para 2025, prevé una inflación anual en torno al 25%.

Desde LCG "para 2025, estimamos una inflación del 26% anual medida a diciembre, considerando un crecimiento moderado y algún ajuste de paridad cambiaria durante el año"

Mientras que en EconViews esperan que la inflación "caiga al 28% anual en 2025, una inflación promedio de 2,1%, con algún ruido después de las elecciones".

En relación con las perspectivas compartidas para la Argentina en el 2025, el organismo espera una evidente mejora del escenario actual al prever un crecimiento de la actividad del 3,6%, menor al 3,9% proyectado en el análisis previo y una variación de precios que alcance una suba del 29,8% anual, por debajo del 46,7% previsto anteriormente.

Al mismo tiempo, el nuevo relevamiento mundial de FocusEconomics, en el que participaron más de 40 analistas de bancos y consultoras nacionales y del exterior, prevén una inflación de 46,8% para todo este 2025. Esto representa una reducción de 3,2 puntos porcentuales respecto a lo aguardado hace un mes.

Informe: iProfesional