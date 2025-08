¿Qué tienen en común la serie Menem, Argentina 1985 y El Eternauta?: ayudan a Milei sin querer

Por Marcos Novaro

La cultura progre hace grandes aportes al avance de la batalla cultural mileísta. Porque queriendo transmitir valores “de izquierda” logra lo contrario. Un buen ejemplo es la serie sobre Carlos Menem, que nos cuenta que la política es horrible y los empresarios son los únicos racionales y sinceros.

La Derecha Fest, como las Ferifiestas del PC cuarenta años atrás, a pesar de todas sus ínfulas, fue un evento endogámico, de acotado valor cultural y nulo impacto en la sociedad. Pero Milei y los suyos no deben preocuparse: para transmitir sus ideas a las masas tienen otros canales mejores. Y mucha ayuda, incluso involuntaria.

Dentro de esa “ayuda involuntaria” destacan algunas de las producciones más exitosas del progresismo cultural sobre el pasado reciente y sobre alegorías de nuestra debacle social, que queriendo transmitir a la población “valores de izquierda”, en verdad terminan haciendo lo contrario. ¿Por qué esto es así, y por qué ahora, cuando estos agentes culturales están poniendo tanto empeño, justamente, en la lucha ideológica?

Tal vez tenga que ver, precisamente, con todo el empeño que ponen.

Porque, para empezar, si hay un público en el que las intervenciones culturales de la derecha tienen impacto, es entre los intelectuales progresistas: son estos, podemos decir, su público privilegiado y más atento.

Razones bien atendibles

En el Derecha Fest y en todos los episodios semejantes se machaca con los tópicos clásicos de la derecha dura en contra de la izquierda, Milei los legitima, con sus conocidos modos intolerantes y denigrantes, y todo lleva a pensar, entonces, que el oficialismo avanza en dirección a aprovechar el consenso con que cuenta su plan de estabilización para instalar en forma brutal ideas extremas sobre muchos otros asuntos, sobre los que ni siquiera les preguntó a los votantes su opinión, en contra de sus enemigos ideológicos.

Es decir, más o menos lo mismo que, hasta ayer nomás y por veinte años, hizo el kirchnerismo con las suyas.

Y esto último revela el costado más problemático de esta agitación del progresismo ante la batalla cultural libertaria: que lo que más lo irrita de ella es lo que más se le parece.

Algo que queda bien a la vista cuando considera “intolerables” algunas actitudes completamente normales, hasta lógicas: que alguien de derecha no se sienta mal por serlo, por caso. O peor todavía, que tenga el tupé de vanagloriarse de ello, un auténtico escándalo. Con lo que la progresía se impide ya de movida pensar con mínima curiosidad en las razones por las que esto hasta hace poco era efectivamente escandaloso. Y por qué dejó de serlo. ¿Por qué Milei y su movimiento fueron tan exitosos cuando salieron del closet, y están pudiendo representar, en estos términos para ellos inconcebibles, demandas muy razonables y extendidas en la sociedad? ¿Y por qué, aunque a veces se comportan efectivamente como unos fachos de manual, en lo que más importa han podido actuar con gran pragmatismo, sin que su virulencia les impida hacerse de la confianza de un amplio público, al que en ocasiones también maltratan de las peores maneras?

Y una clave fundamental al respecto es, justamente, que Milei ha dado en el clavo al identificar un punto débil de esa progresía cultural: si es posible impugnarla con un argumento extremista y descalificador, sin pagar ningún costo por ser extremista y descalificador, es porque ella hace exactamente lo mismo y desde hace mucho tiempo. Es decir, como ella confirma cada vez que puede que “el campo de la cultura es enemigo de Milei y sus ideas”, que allí “la derecha no tiene cabida”, los aludidos no tienen por qué dar ninguna explicación cuando replican con igual enemistad, o una aún más violenta y vulgar. En la típica fórmula populista, les están contestando: “¿Y vos quién te creés que sos? ¿A mí qué carajo me importa?”

Ahora bien. Que en el campo de las ideas y de la cultura impere una condena genérica y lapidaria contra “la derecha de Milei”, y que muchos de sus protagonistas se comporten como publicistas, y se dediquen a descalificar, ridiculizar y deslegitimar esas ideas sin descanso, y la mayor parte de las veces sin matices, ¿tiene alguna eficacia en la promoción de las ideas del progresismo?

Cuáles son esas ideas

Para responder, lo primero que hay que preguntarse es cuáles son esas ideas.

Y la primera respuesta que viene a la mente es que la idea principal que defiende el progresismo es la imagen que tiene de sí mismo: “Somos la cultura, los valores y las ideas”.

Y esto nos lleva a la que es sin duda la cuestión crítica detrás de todo este revuelo de las batallas culturales en pugna: ¿no es sano para la democracia y el pluralismo que la derecha, aunque lo haga a los gritos y de forma bastante poco democrática y pluralista, esté dinamitando las premisas, mayormente prejuicios, con que la izquierda se ha venido manejando en el terreno de las ideas? ¿No le terminará haciendo así un bien incluso a la propia izquierda, si la obliga a repensarse y cambiar? ¿Y no será que el problema es no tanto la forma en que la derecha plantea la cuestión, como el modo en que la izquierda está reaccionando, porque se empecina en defender su castillo asediado, repite hasta el cansancio “somos la cultura”, y no hace más que darle más y más combustible a la polarización y sostener su in crescendo?

Porque, además, ¿no ha venido haciendo justamente esto desde hace mucho tiempo?, ¿no lo hizo contra el ruralismo, el periodismo independiente y el macrismo?, ¿no es acaso el mileísmo, tanto en términos políticos como culturales e intelectuales, un producto de lo que la progresía local ha venido sembrando con tesón y ceguera durante años y años? Porque, finalmente, Milei no es tanto un hijo de nuestra centroderecha, como del populismo de izquierda. Su hijo renegado, es cierto, pero tan carne y uña con él como son siempre los hijos.

Así que es hora de que el propio progresismo se pregunte, mientras pone el grito en el cielo ante una derecha dura, pujante y orgullosa de serlo: ¿cuánto contribuimos y seguimos contribuyendo a politizar y polarizar al mango la vida y la cultura política de los argentinos, cuánto aportamos a esta escena en que la única salida razonable para muchos votantes hartos e insatisfechos fue buscar “otro fanático”, otro clavo que sacara nuestro clavo?

A la hora de identificar las vías por las cuales este progresismo, sobre todo el involucrado en su propia “batalla cultural”, prohijó al mileísmo, en general se buscan elementos que a aquel “le fallaron o faltaron”: alguna preocupación mínima por el problema de la inflación y en general por la sustentabilidad de las políticas distributivas, por la corrupción, por la eficiencia y eficacia del Estado, por diferenciarse de las autocracias y amigarse con las democracias centrales, etc.

Pero hay otros problemas más comprometedores para ese progresismo cultural: y es que en lo que tuvo éxito en promover y transmitir, terminó también favoreciendo las ideas de derecha y la emergencia de este populismo antagónico y radicalizado.

Para advertirlo, basta revisar con mínimo detenimiento algunos de los íconos de la cultura progre de estos años, que tal vez pueden considerarse sus mayores éxitos:

-Argentina 1985

-El Eternauta

-Menem, la serie.

Argentina 1985

En el primer caso, ¿qué es lo que está en juego?, ¿qué conmueve a los personajes y qué distingue al protagonista?: ser o no un valiente, romper o no con el miedo; y actuar solo, contra la apatía, inercia y cobardía de las instituciones, para imponer una voluntad justiciera. O hacer como Antonio Tróccoli, ministro del Interior de Alfonsín, el prototipo del cobarde y blandengue moral. No Luder: ese, según este guion, era un campeón, que se enfrentó a los milicos en los tribunales (en serio, eso es lo que cuenta la película que sucedió, increíble).

Porque lo que Argentina 1985 nos quiere transmitir, finalmente, es que quienes no se animan terminan mal, se van al quinto círculo del infierno y nadie se acuerda de ellos. Mientras que quienes sí se atreven, el fiscal y sus ayudantes (también insólitamente asociados con el peronismo), se van al cielo como héroes.

Y en esto lo más importante no son las tergiversaciones históricas, que están expuestas de un modo tan pedagógico, burdo y aburrido, que seguramente tienen un efecto muy menor en el público. Lo realmente importante es qué tipo de personas nos enseña la película a admirar. Y ¿quién sería el epígono actual de ese ridículo héroe solitario y antinstitucional en que se pretende convertir a Julio Strassera? La respuesta solo puede ser Javier Milei, por supuesto. Otro valiente que se destaca entre los cagones que pueblan este mundo.

El Eternauta

Es una producción mucho más interesante y entretenida, aunque se cuenta una historia más atrapante y compleja, finalmente termina pasando algo parecido.

Se trata de una típica historia de supervivencia, y de nuevo, como sucede en estos casos y le gusta a esta gente, desde el principio se advierte que quienes carecen de coraje van a perecer.

Pero es también y por sobre todo una historia de confianzas y desconfianzas: en el grupo de amigos y con los que se le van sumando, en el edificio de la exesposa, en la Iglesia de Saavedra, en el Shopping y más todavía en el cuartel del Ejército.

En todos los casos, el que confía en las reglas y las garantías que supuestamente ofrece un grupo demasiado amplio, perece. En particular, es el caso del Ejército, con que se cierra la primera temporada, en la innovación del guion más significativa respecto al original. Porque en la historieta, escrita cuando todavía el autor tenía una visión positiva, hasta celebratoria de las Fuerzas Armadas, los militares fracasan pero después de pelear heroicamente, de llegar a su límite. Límite que crea la oportunidad que andaba necesitando el héroe en potencia para abrir sus alas y volar. Como debe ser en toda buena historia de este género. Mientras que en la adaptación, el ejército fracasa muy penosamente y desde el principio, antes siquiera de empezar a pelear, porque está formado por estúpidos y controlado desde el vamos por el enemigo. Moraleja: quienes confíen en las instituciones, también perecerán.

Y peor les va a ir a quienes se conviertan en esclavos de los Manos. Otro asunto en que también se tomó algunas libertades la adaptación, con robos bastante alevosos, encima innecesarios, a Usurpadores de Cuerpos y otros clásicos. Pero más allá de eso, lo notable es que en esta versión cualquiera puede ser un instrumento del enemigo: un vecino, tu mejor amigo o tu propia hija. Con lo que la paranoia es llevada al extremo, hasta los grupos más primarios se resquebrajan, y no solo “el héroe se salva solo”, sino que se salva solamente si desconfía de todos los demás. El rostro de Darín en la escena final lo deja ver: soledad en la catástrofe y desconfianza de todo lo conocido, hasta de lo más amado, es lo que define el momento del héroe.

Así que, de nuevo, más allá de toda la hojarasca con que el relato pretende simular que “nadie se salva solo”, porque necesitás de los amigos, la familia y la solidaridad bla, bla, bla, a la hora de los bifes, ¿quién se impone y por qué?: el héroe solitario, sagaz y desconfiado, el que fue rompiendo lazos con todos para llegar a la verdad y la enfrenta, se da cuenta que está recontrasolo, pero no se achica.

Y lo más importante viene ahora: ¿quién podría ser un epígono actual de este héroe que se cansó de esperar algo de las instituciones, se decepcionó de los amigos y hasta de la familia, y prefiere actuar solo porque no confía ya en nadie? (¿salvo tal vez en su hermana?): sí, otra vez, es Javier Milei, ningún otro, Darín es Milei, que es también Strassera.

Menem, la serie

Llegamos entonces a Menem, la serie. Y acá las cosas son mucho peores que en los dos casos anteriores. Y no solo porque como relato y reconstrucción es mucho más floja. Sino porque lo que realmente transmite es por completo contradictorio con lo que aparenta transmitir.

Menem condensa todos los lugares comunes de nuestra cultura progre, y lo hace del modo más burdo y torpe que se pueda imaginar. Todo lo que allí sucede pretende criticar, obviamente, a Carlos Menem, su gobierno, su entorno, su época y su legado. Y no les reconoce mérito alguno a ninguno: son todo un desastre, vanidosos, patéticos, inmorales, tontos.

Pero además, abiertamente se pretende proyectar el “caso” como un ejemplo aleccionador para que el público condene a “la derecha en general”. Y los responsables de la producción lo han dicho abiertamente: por si no se entendía, lo hicieron bien explícito, como todo lo que sucede en la tira, ridículamente explícito.

Pero lo que logra es exactamente lo contrario: confirma los puntos de vista y los valores de “las derechas”; porque avala y expande sin querer todo lo que ha favorecido el florecimiento de sus ideas y sus valores en todos lados. Y, concretamente, lo que más favoreció la emergencia de Milei, prohijó su popularidad y hoy justifica sus acciones.

Primero, líder es el aventurero que se lanza a una empresa de seducción salvaje e implacable, a vencer o morir, y quien tiene además la suerte de su lado. Coraje y fortuna. Milei salta en una pata.

Segundo: siempre peor que los líderes son sus entornos, porque la runfla política es la culminación de todos los vicios, así que lo mejor que nos puede pasar es que los líderes gobiernen lo más solos que sea posible. Salvo, en todo caso, con algún pariente confiable. Que en el caso de Menem vendría a ser, insólitamente, Zulema Yoma, sí, la amiga de Seineldín, insólito, ¿no?. Como sea, Milei de nuevo agradecido.

Tercero: detrás de los entornos y, en general, de la política, que es nefasta, patética, vanidosa y finalmente siempre fallida, pululan intereses oscuros e imbatibles, mucho más serios y finalmente responsables de todo lo que sucede en este mundo. Que lo que quieren es ganar plata, y lo logran: son los que siempre salen ganando, los que sonríen durante la fiesta y también en su ocaso, porque son los únicos actores racionales de toda la historia, los que no se equivocan.

¿Es que no se les ocurrió que podían al menos explorar algunas de las muchas contradicciones que surgen entre intereses privados y públicos en períodos de crisis y salida, o entre derechos y necesidades políticas, o entre oficialistas y opositores, todos temas recontraactuales? ¿O siquiera detenerse en algunos de los problemas y dilemas que enfrentan a empresas y políticos en torno a la corrupción? ¿Será que se habían propuesto ser tan burdos, simplistas y maniqueos que no cabía que el guión planteara ninguna complejidad, ninguna disyuntiva interesante a los personajes, más allá de la que se plantea muy linealmente, y con obvio resultado, al personaje de Juan Minujín entre ser un buen padre o un amigo cómplice del poder, de nuevo, de la “cloaca de la política”?

Disfrutar viendo al enemigo equivocarse

Así planteadas las cosas, los promotores más fanáticos de los mercados y del emprendedurismo, de la destrucción del Estado y la política, como Milei y los suyos, deberían promover que se transmita la serie por cadena nacional. Y que el INCAA reparta todo el dinero posible para hacer una franquicia de la escala de Los Vengadores y replicar este bodrio sobre todos los demás cucos de la cultura progre. Porque nunca nadie se las había ingeniado para dar tanta fuerza a los argumentos a favor de la iniciativa individual, en contra de la casta, y de la misma noción de “fallas de mercado”.

Dado que estos son los argumentos y los mensajes del progresismo cultural e intelectual de nuestro tiempo, en sus producciones más exitosas, más celebradas por él mismo y con mayor llegada al público, Milei y sus sátrapas de las redes sociales podrían dejar de poner tanto esfuerzo en organizar reuniones como la Derecha Fest. De perder tiempo y dinero (encima público) para sus batallas culturales. Tomarse un descanso y hacer como sugería para estos casos Napoleón Bonaparte: disfrutar viendo cómo sus enemigos se equivocan, cuando lo hacen demasiado bien para que se los interrumpa.

La progresía cultural ha estado por largo tiempo contaminando nuestra vida pública, a través de sus producciones audiovisuales de interés histórico, siempre funcionales a sus pretensiones de superioridad moral, a la denigración de los adversarios, la simplificación moralista y maniquea de problemas estructurales complejos, la exaltación populista de la voluntad regenerativa del jefe, y el desprecio sistemático de los juegos instituciones complejos y pluralistas. Y, más todavía, de la moderación y de la cooperación en todas sus formas y variantes.

¿Cómo asombrarse de que Milei haya prosperado en este caldo, que tuvieron al fuego por tantos años? ¿Cómo creer que el pecado de los cocineros fue en todo caso que “no lo previeran” o “no nos unieran a todos (claro, detrás suyo) para frenarlo a tiempo”? ¿Y cómo tomarse en serio su pretensión de que algo de lo que siguen haciendo, diciendo y ofreciendo pueda servir para entenderlo, mucho menos para superarlo con ideas mejores?

