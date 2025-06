FÉLIX LONIGRO DESCARTA QUE CAUTELAR ANTE CORTE INTERAMERICANA HABILITE CANDIDATURA DE CRISTINA KIRCHNER

El constitucionalista dijo que “los fallos de la Corte Interamericana no obligan, no revocan sentencias

del tribunal supremo argentino”

Félix Lonigro

Nacionales - El constitucionalista Félix Lonigro descartó este jueves la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser candidata en las próximas elecciones, mediante una cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a haber sido inhabilitada por estar condenada en la denominada ‘Causa Vialidad’.

“Una cautelar de esas características no llega a la Corte Interamericana antes de las próximas elecciones, ni de casualidad”, aseguró el especialista, consultado por Radio Rivadavia sobre una presentación de ese tipo que estaría siendo preparada por los abogados de la ex Presidenta.

Explicó que “los individuos no pueden llegar a la Corte Interamericana”, de manera directa, sino que deben hacerlo pasando previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debe completar una serie de trámites y pasos legales.

“La Comisión no es un tribunal, es un organismo que recibe la denuncia, solicita informes al Estado demandado, en este caso la Argentina, notifica a las partes, elabora una recomendación y después de todo ese trámite, que no es corto, y si no hay resultado, da intervención a la Corte Interamericana”, reseñó.

Por otra parte, sostuvo que la Constitución Nacional contempla la “jerarquía constitucional” de estos tratados, como el Pacto de San José de Costa Rica, pero establece que no pueden afectar internamente.

“La propia Corte Suprema (de la Argentina) ha dicho que los fallos de la Corte Interamericana no obligan, no revocan nuestras sentencias”, porque si lo hicieran “se convertirían en una cuarta instancia (judicial) y eso sería una forma de resignar soberanía”, subrayó Lonigro.

El jurista dejó en cambio abierto el debate sobre un posible indulto en el futuro hacia la ex Presidenta y qué alcances podría tener.

“Si un Presidente la indulta, ¿esto aplica a la prisión o también a la inhabilitación absoluta?” se preguntó y dejó abierta la espuesta indicando que “eso es una interpretación subjetiva de cada académico y no hay jurisprudencia de la Corte sobre este punto”.

Informe: NA