GUSTAVO SÁENZ / «LA GENTE VOTÓ CLARAMENTE QUE NO QUIERE MÁS A MAURICIO MACRI NI A CRISTINA KIRCHNER»

El gobernador de Salta dijo que ambos expresidentes

“quieren que el Gobierno caiga” y exigió que

“se pongan a trabajar” por el país

Gustavo Sáenz

(Captura de video)

Nacionales / Salta - El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, apuntó contra los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner. “Quieren que el Gobierno caiga”, dijo.

Al ser consultado por la colaboración que el PRO ha prestado al Gobierno para sancionar leyes y sostener vetos en el Congreso, el mandatario desarrolló: “Ha colaborado igual que nosotros, pero nosotros no estamos encima del presidente pidiéndole ministros en la Corte, auditores, jueces y cargos”.

En la edición matutina de Infobae en Vivo, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Sáenz recordó el Pacto de Mayo como “una linda foto” y criticó el hecho de que Macri se hubiera ofendido por el lugar que le dieron en el evento. En ese contexto, profundizó y aseguró que ambos expresidentes “se ofenden mucho”.

“En vez de ofenderse, deberían ponerse a trabajar. La gente votó claramente que no quieren más ni Macri ni Cristina”, insistió.

“Tienen que entender que acá gobierna una sola persona. No podés pretender cogobernar como quisieron hacer con Alberto Fernández o Macri ahora con Milei”, remarcó el dirigente.

También argumentó: “No pueden pretender ser parte de un poder que no les corresponde. El problema fundamental de la Argentina y de la dirigencia política es no darse cuenta de que, una vez que se fueron, se fueron”.

En ese sentido, señaló que sus reclamos al Poder Ejecutivo están enfocados en las obras públicas faltantes, con el objetivo de crecer; y mencionó obras de infraestructura y el corredor bioceánico. Y subrayó: “Nos falta todo lo que tiene el centro del país y que al norte se le negó. Este es un país federal en la retórica, pero en la práctica no lo es”.

Es por ello que también fundamentó que piden “cuestiones regionales” que hacen al “crecimiento simétrico”. Y añadió: “En Buenos Aires no termina y empieza la Argentina, sino que hay una Argentina que necesita obras de infraestructura para tener el crecimiento necesario para poder vivir tranquilamente; y no tener que estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosnas”.

Asimismo, el gobernador exigió que se discutan ciertas medidas que afectan a las provincias del Interior, como el impuesto al gasoil, que sirve para mantener las rutas nacionales, la vivienda y el transporte público de pasajeros.

“Pero no tenemos vivienda, no se mantienen las rutas y nos cortaron el subsidio al transporte, a todas las provincias y al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) no tanto. Nosotros nos hacemos cargo de salud, educación y seguridad y las rutas y de todo lo que tengamos que hacernos cargo, pero queremos que nos devuelvan la plata”, señaló.

Sáenz forma parte de un grupo de gobernadores que buscan trabajar cívicamente por el progreso nacional, a pesar del complejo escenario político. “Somos un grupo de gobernadores que están catalogados como dialoguistas”, comentó, al explicar su postura de otorgarle al gobierno las herramientas necesarias para gobernar.

Y deseó: “Con responsabilidad cívica, muchos gobernadores acompañamos esto, que Dios quiera salga bien. Y yo quiero que le vaya bien a este gobierno“.

Por último, Sáenz abordó el tema del desarrollo minero, Sáenz insistió en que Salta está avanzando hacia una economía más diversificada y sostenible. “Vamos a dejar de ser una provincia de minerales para ser una provincia minera” afirmó, luego de mencionar proyectos referidos a la extracción de litio, oro y cobre. Esta transformación, según él, es esencial para el crecimiento a largo plazo de la región y debe buscar un equilibrio con el bienestar de las comunidades locales que poseen las tierras.

