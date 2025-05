BUSCAN ACUERDOS PARA AVANZAR EN LA DESIGNACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El titular de la Comisión Mixta, Miguel Ángel Pichetto y el senador Juan Carlos Romero encabezan las conversaciones

con los distintos bloques

- La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), se reunió el jueves en el Senado en un encuentro atravesado por la discusión sobre la composición de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que quedó paralizado tras la finalización de los mandatos de los auditores.

Tanto Pichetto, como el senador Juan Carlos Romero (Salta), coincidieron en buscar acuerdos entre los presidentes de los bloques y avanzar en la designación de los nuevos representantes mediante la actual ley vigente, la cual dice que los mandatos de los auditores son de ocho años con un equilibrio en la participación de cada Cámara: tres por el Senado y tres por diputados.

Ambos representantes hicieron énfasis en la complejidad de la concreción de consensos. Pichetto, por ejemplo, dijo que su visión marcha sobre la base de la legislación actual y agregó: "Si nos metemos en un debate sobre el nuevo proyecto es probable que durante un año la Auditoría no le sirva al país ni le sirva a nadie".

En esa línea, el experimentado legislador nacional peronista, que fue presidente de la AGN, remarcó: "Tal vez alguien esté proyectando con la Auditoría lo que han hecho con la Defensoría del Pueblo que se produce un vaciamiento de esta tarea porque no tiene autoridades".

Por su parte, Romero pidió dejar de lado las cuestiones partidarias en lo que respecta a la AGN para "tener un sistema de control eficiente". "Una forma de comenzar a cumplir es nos juntemos los presidentes de los bloques y decidamos quiénes son los tres miembros con esta ley vieja porque la nueva no va a salir nunca", siguió.

"No hay voluntad de sesionar, no hay voluntad de aprobarla y no sabemos qué va a ser Diputados, que han presentado un proyecto exótico donde cambia el equilibrio de entre las dos Cámaras cuando hasta hasta el portero se da cuenta que eso no va a pasar nunca el Senado", remató el salteño con ironía.

El kirchnerismo no dio explicaciones de fondo por no haber dado quorum a la Comisión de Asuntos Constitucionales de ayer en la que se iban a tratar una serie de proyectos vinculados a la composición de los mandatos de los auditores -donde había dos textos de integrantes del propio bloque en discusión- y su duración.

No obstante, el jefe del interbloque José Mayans (Formosa) volvió a retomar el argumento de la composición de las comisiones. Luego, la diputada kirchnerista de Luana Volnovich afirmó que el Gobierno busca "destruir el sistema de control y que no haya control en la gestión" y continuó: "No le gusta planificar la gestión como se planifica, en consenso".

La Comisión recibió a Hugo Quintana, Secretario General de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), al Secretario Adjunto, Miguel Giménez, junto a otros representantes sindicales, quienes presentaron una nota manifestando su profunda preocupación respecto a la acefalía de la AGN.

A su vez, solicitaron la urgente conformación del cuerpo de Auditores. "La auditoría es un barco a la deriva: no tiene nada. Hace tres o cuatro meses que no funciona la auditoría", sostuvo Quintana. Sobre el final, se aprobó por mayoría el dictamen de la Cuenta de Inversión 2018 frente otro despacho de minoría de rechazo.

Informe: NA