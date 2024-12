«NO CREO QUE LOS JUBILADOS SE MUERAN SI NO TOMAN SU MEDICAMENTO…, ALGÚN FAMILIAR SE LO PUEDE COMPRAR»

Julio Moreno Ovalle, diputado nacional por Salta de la

Libertad Avanza, dijo que “se intenta victimizar a los

jubilados, la situación no es tan grave”

- El PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), dirigida por Esteban Leguízamo, modificó las condiciones para acceder a medicamentos gratuitos y generó diferentes reacciones del arco político. Sobre la medida, Julio Moreno Ovalle, diputado nacional por La Libertad Avanza afirmó que la preocupación de los afiliados respecto a la adquisición de los remedios "no es para tanto".

Moreno Ovalle es economista y se desempeña, desde 2023, como Diputado nacional por la provincia de Salta. “No creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos. Lo que se quiere impedir es la lucha contra el déficit fiscal que lleva adelante el Gobierno", sentenció el legislador.

Ante las diferentes críticas, cómo el comunicado que publicó la UCR criticando al gobierno de Javier Milei por la medida, el diputado nacional Moreno Ovalle buscó bajar el tono del debate y en declaraciones aseguró que si algún jubilado no puede cuenta con el dinero para obtener el medicamento "algún familiar se lo puede comprar". Además, el legislador afirmó que, desde la oposición “se intenta victimizar a los jubilados” y que “no es tan grave” que no puedan acceder de forma gratuita a los medicamentos.

Desde su lugar, el economista, quien aclaró que no toma ningún medicamento, reconoció que es un "tema de alta sensibilidad", pero objetó: "No creo que deba tener la sensibilidad que le están dando en este momento para usarlo como una herramienta para generar algún tipo de disconformidad".

"Lo que pasa es que hay jubilados que necesitan y otros que tienen otro tipo de ingresos. Hay jubilados que pueden tener una casa o un auto de alta gama, no me parece mal lo que se está haciendo. Estamos defendiendo una reducción del déficit presupuestario que nos toca a todos, no solamente al PAMI", argumentó.

Moreno Ovalle, miembro de las comisiones de Personas Mayores y de Previsión y Seguridad Social en Diputados, justificó la medida remarcando que "lo primero y fundamental es preservar el déficit fiscal cero" e indicó que la situación afecta a "todos los sectores".

"El ajuste hay que hacerlo y seguir para adelante", afirmó y añadió: "Los que cobran un poco más van a tener que pagar, y los que cobran menos van a tener más beneficios".

“No creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos. Lo que se quiere impedir es la lucha contra el déficit fiscal que lleva adelante el Gobierno", concluyó.

Las declaraciones del legislador tuvieron lugar luego de que PAMI anunciara la implementación de nuevos requisitos para acceder al beneficio de medicamentos gratuitos, que implica que quienes necesiten cobertura del 100% deberán tramitar un "subsidio social" y cumplir con ciertas condiciones, como no percibir ingresos superiores a $390.000 mensuales, no estar afiliados a una prepaga y no poseer vehículos de menos de 10 años de antigüedad.

Informe: Ámbito.com, Perfil.com y Agensur.info