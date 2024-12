«ESA MISERABILIDAD DE RECORTAR EL ACCESO DE MEDICAMENTOS A LOS JUBILADOS DEL PAMI ES UNA EUTANASIA ENCUBIERTA»

El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se sumó a la ola

de repudios a la medida del Gobierno y dijo que quien

pensó esto “no pisa la tierra”

Ángel Rossi

Córdoba - El anuncio del Gobierno nacional de recortar el acceso a medicamentos para los jubilados del PAMI tuvo una fuerte ola de repudio por parte de distintos sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia. El arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, se pronunció en contra de la medida y la calificó como una “eutanasia encubierta”, aludiendo a una expresión del Papa Francisco, y expresó su indignación en declaraciones radiales.

El cardenal y vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) criticó "esa miserabilidad que estamos viviendo, en la que nuestros abuelos, nuestros viejitos, sufren, a veces, una especie de 'eutanasia disimulada', como dice el Papa Francisco respecto del sistema".

"La espera en una guardia de hospital no es grata; se trata de la espera de un jubilado que, en vez del júbilo por recibir una buena jubilación, tendrá que optar entre comer o medicarse", afirmó en declaraciones a Cadena 3 y Radio Mitre Córdoba.

En esa entrevista, Rossi aseguró que la norma «prescinde de la persona» y destacó la precaria situación de los jubilados en Argentina, muchos de los cuales deben recurrir a comprar cantidades mínimas de alimentos para poder subsistir.

Al respecto, Rossi sostuvo que "sí tenés que elegir entre comer y comprar medicamentos, optás por comer, con lo cual hay medicamentos que no se reciben y, por lo tanto, para muchos es la muerte".

"Por lo tanto, nuestro pueblo tiene esperas duras", alertó el arzobispo, quien remarcó que quien pensó esta medida "no pisa la tierra".

A su vez, en diálogo con La Voz, cuestionó: «Cuando una norma prescinde de la persona, en este caso nuestros jubilados, nuestros abuelos, jubilados que compran 100 gramos de carne a la semana como para incorporar carne a la dieta, y gente que compra medio pimiento, en las verdulerías da la sensación de que quién pensó esto no pisa la tierra».

El PAMI justificó la medida, explicando que los jubilados con ingresos superiores a los $398.000 mensuales ya no recibirán medicamentos gratuitos al 100%. El organismo detalló que aquellos que no puedan afrontar los costos podrán acceder a un subsidio social, aunque deberán cumplir con varios requisitos, como tener ingresos inferiores a 1,5 veces la jubilación mínima o convivir con una persona con discapacidad. Además, los jubilados deberán iniciar un trámite que podría tardar hasta 30 días y no se aplicarán descuentos en medicamentos de venta libre.

Informe: Agencias y Agensur.info