EL SENADO EXPULSA A EDGARDO KUEIDER, DETENIDO EN PARAGUAY POR CONTRABANDO DE MÁS DE 200 MIL DÓLARES

En un clima de previa tensión, la remoción del legislador entrerriano fue aprobada por 60 votos a favor,

6 negativos y 1 abstención

Edgardo Kueider

Nacionales - Fue al cabo de una sesión cruzada por la polémica, convocada a partir de la detención en Paraguay del senador nacional Edgardo Kueider, que está con arresto domiciliario en el país vecino luego de que le encontraran más de 200 mil dólares sin declarar. La votación resultó con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

El debate giró entre dos propuestas, pero finalmente se impuso la expulsión, la cual nació de Unión por la Patria, que con la salida del entrerriano recupera la banca perdida cuando Kueider rompió con el Frente de Todos en 2022. A partir de esta remoción, Stefanía Cora será quien ocupe la banca y el interbloque opositor pasará a tener 34 miembros.

Momentos antes de la votación, hubo un cuarto intermedio de una hora que puso en duda si el Cuerpo iba a avanzar con la expulsión. En esos momentos, trascendió un comunicado del Pro por el que pedían tratar el desafuero de Kueider con suspensión, pero sin expulsión. Finalmente no hubo acuerdo.

En la última intervención del debate, el jefe de bloque de LLA, Ezequiel Atauche, hizo mención al pedido de la jueza Arroyo Salgado y terminó confirmando el apoyo a la expulsión debido a que no pudieron lograr los acuerdos para la suspensión hasta el 1ero. de marzo, tal como lo proponía el texto que impulsó el jujeño con el aval de los aliados.

Al momento de votar por la expulsión de Edgardo Kueider, solo se opusieron el radical Maximiliano Abad; los senadores del Pro Andrea Cristina, Enrique Goerling Lara, Alfredo De Ángeli y Carmen Álvarez Rivero; y el correntino Carlos "Camau" Espínola. Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero se abstuvo y el santacruceño José María Carambia se retiró del recinto antes de votar.

El debate

La sesión arrancó a las 11.22 y el debate contó con 68 senadores presentes. Además de Kueider y Víctor Zimmerman, este último de licencia por estar ejerciendo funciones ejecutivas en el Chaco, faltaron la santacruceña Natalia Gadano y el santiagueño Gerardo Montenegro.

En el inicio del debate, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, pidió la palabra para fundamentar el pedido de expulsión impulsado desde su bancada, a partir de las informaciones provenientes de Paraguay que dan cuenta de la detención del senador Edgardo Kueider, “capturado en in fraganti delito”, reclamando la exclusión por inhabilidad moral del senador”. Atento además que la justicia paraguaya anunció un plazo de 6 meses para determinar las acusaciones de contrabando, lavado de dinero, y se armaron causas también acá en Argentina”.

Recordó además que acababa de presentarse un pedido por parte de una jueza para habilitar el desafuero y allanamiento de sus propiedades en Argentina, por lo cual hizo una moción de tratamiento de la exclusión o la suspensión del senador entrerriano. Cuando se procedió a votar por medios electrónicos de los dos temas juntos la exclusión del senador o su suspensión, se aprobó la moción por 68 votos a favor, sin votos negativos ni abstenciones.

Arrancó el debate de los proyectos puestos en discusión la mendocina de UP Anabel Fernández Sagasti quien pidió la exclusión del senador entrerriano. “El mismo presidente Milei está diciendo que es un problema de los kirchnerista. Bueno acá venimos a pedir la exclusión del senador”, dijo y planteó: “Salvo que se hayan convertido en la peor de las castas decir algo y hacer otra cosa. O peor aún que se sepa o el miedo a que se sepa cómo se consiguieron los votos para la Ley Bases o el miedo a que si no lo protegen y encubren, como están queriendo hacer ahora, cante más que Valeria Lynch”.

Fernández Sagasti hizo hincapié en la aprobación de la Ley Bases y en el no debate del Presupuesto, por segundo año consecutivo. “Lo del senador Kueider no es casualidad, es parte de lo que venimos viviendo y no hemos podido frenar en el Congreso. El papelón del senador es internacional, el presidente con lo que dijo hace un año vive en Narnia. Kueider desde la Ley Bases pasó seis veces al Paraguay”, sostuvo, y agregó: “La firma del senador Kueider les dio el dictamen de la Ley Bases y había hecho por escrito 40 observaciones, pero a pesar de eso firmó el despacho. Sabíamos que se compran senadores como se compran artefactos en la góndola de un supermercado, lo vimos. Vimos embajadas, rotondas, promesa de obras, pero en el caso de Kueider hubo hasta un decreto presidencial sacado el mismo día que empezaba el debate de la Ley Bases en el Senado”, denunció.

“El decreto crea la Comisión Mixta de Salto Grande indicando a quién le corresponderá la presidencia de la delegación, esto pedía el senador para votar. Ahora queremos saber si estos billetes verdes que intentó contrabandear tienen que ver con el pago de la Ley Bases”, exigió Fernández Sagasti y sumó: “Esa es la caradurez y la impunidad con la que los proclamados refundadores de la república quieren venir a darnos muestras de moral y valores”.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lamentó “lo que ha hecho” Edgardo Kueider porque “avergüenza a este Senado”, pero dejó en claro su postura respecto al tema: “Que se respete el reglamento y el debido proceso”. Recordó un caso de la provincia de San Luis y reiteró que la Cámara alta “tiene que estar a la altura de las circunstancias sea expulsión o suspensión”.

Luego de la extensa intervención del bloque kirchnerista, el puntano expresó: “Me encanta que purifiquemos este Senado, pero sigamos con la orden del día siguiente”, en relación al pedido de suspensión del senador K, Oscar Parrilli. Y siguió: “Honestamente, cuando nos plantean la expulsión, nosotros intentamos persuadirlos para encontrar un punto en común”. Asimismo, se refirió al tratamiento de estos proyectos en pleno diciembre y cargó: “Es sumamente penoso lo que nosotros, como senadores, tengamos que debatir esto cuando deberíamos estar en (sesiones) extraordinarias debatiendo el presupuesto”. Para cerrar, catalogó el hecho de “corrupción” y agregó que “es vergonzoso, tristísimo, poco feliz e indigno”.

En su intervención, la diputada del Pro Guadalupe Tagliaferri marcó el rumbo que luego adaptaría casi todo el resto de su bancada al anunciar que iría por la expulsión de Edgardo Kueider. Pero precisó que si eso fracasaba, se quedaría a votar la suspensión, cosa que le pidió al kirchnerismo imitar. “Yo voy a votar por la expulsión del senador; si no prospera la expulsión, me voy a quedar y voy a votar también por la expulsión. Le pidió al kircherismo quedarse, porque sino el mensaje a la gente va ser que ‘da lo mismo’”, señaló.

A su turno el formoseño Francisco Paoltroni recordó que uno de los eslóganes de campaña de LLA –su ex bloque- es que “una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, y señaló que “ahí radica la madre de todos los problemas, algo que vengo marcando desde el inicio de la gestión”.

“Con el pasar del tiempo empiezan a aflorar estas cosas que siempre vienen de la misma dirección. De los mismos de siempre que son todos los que han tenido raíces con esta matriz corrupta y nefasta del kirchnerismo que nos ha traído estos tremendos índices de pobreza y atraso en el país”, indicó.

Paoltroni consideró que “la gravedad del asunto no se reduce en la expulsión o suspensión del senador Kueider, la gravedad de los asuntos se inicia en la postulación del juez más cuestionado de la argentina a la Corte Suprema, y ahí estuvieron todos de acuerdo porque son todos cómplices y tienen las manos sucias… que esta crisis sirva para salir derechito con libertad y dignidad sino volveremos a repetir los fracasos del pasado”.

De postura anunciada en la previa de la sesión especial, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) apuntó contra el interbloque opositor y cargó: “No les voy a creer hoy su lucha por la corrupción”. Asimismo, siguió: “A los K no les creo y no les creo a Cristina (Kirchner), ni a Máximo Kirchner, ni a (Oscar) Parrilli”.

En relación a la sanción contra el senador entrerriano, aclaró que “nos indigna y la gente espera que lo echemos patadas”, incluso aseveró que “A Kueider lo sacaremos a patadas si es necesario”. Pese a que no adelantó su voto explícitamente, reiteró: “Me da asco lo que hizo Kueider. En Argentina hay pobres y la mayoría de los pobres son chicos. Urge depurar esta Cámara porque el pueblo necesita creer en las instituciones”, cerró.

En medio de la incertidumbre sobre el desenlace de la cuestión, el senador entrerriano Alfredo De Ángeli confirmó su postura para la votación: “Estoy completamente convencido de que es el acto de corrupción mas grande y voy a votar por la expulsión del senador Kueider”. Asimismo, no dejó de mencionar a los hechos por los que se acusa a Alberto Fernández y la condena a Cristina Kirchner.

Sobre la expulsión de Kueider, De Ángeli había mencionado que “el Pro puso el debate acá, voy a ir por a cada uno que la justicia le indique y vamos a limpiar el Congreso de la Nación de los corruptos”. Asimismo, remarcó: “Que a Kueider le caiga todo el peso de la ley, pero que les caiga a todos”. Para terminar, señaló: “Acá hay que limpiar el Congreso de todos los chorros, de todos los corruptos”, agregó que “la ficha limpia tenemos que tratarla”, y apuntó contra el interbloque kirchnerista: “Ustedes están acá porque quieren una banca”, en alusión a que la posible salida de Kueider le daría un integrante más a Unión por la Patria.

“Las democracias modernas siempre piden que no haya ambigüedad, que haya transparencia”, advirtió la tucumana Beatriz Ávila, que sostuvo que “la gente no nos cree, tenemos un enorme desprestigio en la sociedad; la gente no distingue entre quiénes somos honestos y quiénes son los deshonestos”. Con todo, aclaró que “hay un sector político que quiere tener una banca más, y lo que se pretende acá es quitarle la gobernabilidad al Gobierno, que no tenga los números para llevar adelante las leyes para su plan de gobierno”.

En ese marco, admitió que la suspensión hasta el 1ro de marzo “me sabe a poco”, y si bien aclaró que “este senador no vuelve más a este cuerpo”, sostuvo que “hay un sector que cuando fue gobierno protegió a condenados y a juzgados”, en referencia al exsenador José Alperovich. “Acá, lo que tenemos que debatir es la corrupción”, planteó.

La santafecina radical Carolina Losada señaló: “Kueider afuera, en esto estamos de acuerdo todos. Que no puede estar acá sentado”, y embistió contra la bancada de UP: “Me llama la atención el nivel de cinismo que tienen al pedir la palabra y hablar de honorabilidad”.

Así, les recordó que “tuvimos 4 años sentada en ese lugar honorable –por el sillón de la presidenta del Senado- a una vice condenada por corrupción. Tenemos a la persona más corrupta de la Argentina que, además, no solamente presidía acá como si nada y nunca se les cayó la cara de vergüenza, sino que la eligieron como presidenta del partido. La persona más corrupta de Argentina para ustedes es la persona que los identifica, pero Kueider afuera igual”. También les enrostró que tuvieron al primer vicepresidente del país condenado por corrupción, la votación de la licencia a Alperovich que “fue condenado por violar a su sobrina”. Además, contó que CFK tuvo dos pedidos de desafuero.

“Que vengan a pedir honorabilidad no entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza. Me da asco que hablen de quién es el corrupto. Si están en contra de la corrupción ¿por qué no quieren tratar ficha limpia? Teléfono para el Gobierno también”, remató la radical y cerró: “Kueider no tiene que estar acá porque este lugar es honorable, pero ustedes no tienen cara para hablar de honor. Tienen que mirar un poquito más adentro porque no tienen altura moral para hablar de corrupción”.

Tocado de lleno por la presentación de un proyecto para suspenderlo también a él, el senador Oscar Parrilli intervino en este debate y sin rehuir el debate sobre su situación, aceptó que se lo tratara, pero aclaró que la discusión era ahora sobre otra cuestión.

El salteño de Cambio Federal Juan Carlos Romero expresó: “La conducta del senador Kueider carece de cualquier defensa y justificación y no encontré nadie aquí que quiera defender ni su actitud ni su persona que fue agraviante para todo el cuerpo”.

“La forma en que el kirchnerismo está llevando el debate no contribuye en lo más mínimo a mejorar nuestra forma de ser vistos por la ciudadanía. Tratar de dividir entre cómplices y acusadores, no somos nosotros los que vamos a juzgar delitos, solo analizamos la conducta”, criticó y sostuvo: “Para algunos es tan grave para la expulsión, para otros es grave, pero propusieron una suspensión muy acotada, podría haber sido durante todo el mandato basándonos en los antecedentes”.

Romero recordó que el kirchnerismo justificó el pedido de licencia de Alperovich con el argumento que “necesitaba ese tiempo para demostrar su inocencia. También hablaron de que no era aconsejable ninguna sanción para Boudou, Cristina porque se debía proteger la credibilidad de las instituciones y del Senado”. “El kirchnerismo ataca y pone en sospecha a todo el cuerpo de que acá en la Casa se arreglan los votos por dinero, eso es gravísimo, injustificado, no probado, son suposiciones agraviantes. Es una infamia inaceptable porque no le consta para hacer la acusación. Esto desprestigia al Senado una acusación sin fundamento”, arremetió y aclaró: “Eso es lo que más me preocupa. Acá nadie quiere salvar a Kueider, que es insalvable”.

El senador correntino Carlos “Camau” Espínola, compañero de bloque de Kueider y exintegrante del Frente de Todos, confrontó a Parrilli y a Fernández Sagasti y le respondió que “cuando me fui del bloque, lo hice por convicción porque me cansé de votar lo que ordenaban de arriba”. En relación a la situación procesal del entrerriano, añadió: “Si Sagasti tenía información que la lleve a la justicia”

Con un discurso medido, Espínola afirmó que lo ocurrido con su par de bloque en Paraguay, detenido por la portación de 211.000 dólares sin registrar cuando quería cruzar la frontera, “es indignante”, pero aclaró: “El derecho a la defensa lo tienen todos los ciudadanos”.

En el tramo final, el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, dejó firme la posición a favor de la expulsión. “Es un día muy triste, muy difícil”, admitió y reveló que la noticia sobre Kueider lo “sorprendió” porque “realmente fue impactante”. En un comienzo, el correntino señaló que “siempre en primer lugar uno se plantea la duda”, pero con el correr de los días la situación “se pone realmente muy difícil”.

“La sociedad ya lo condenó a Kueider y esa condena social verdaderamente mella de forma contundente a este Senado”, observó. Y argumentó: “Aunque haya sido agarrado in fraganti tiene derecho de defensa, pero nosotros no estamos juzgando en derecho penal, son los valores y la ética de este Senado”.

Vischi confirmó que “los hechos que se le atribuyen al senador Kueider hacen de un merecimiento de la expulsión de este senador”. “No nos podemos ir de este recinto sin una sanción contundente”, enfatizó. Durante su discurso, el radical cuestionó al kirchnerismo: “Daña tanto lo que ha hecho el senador Kueider como la hipocresía de los últimos 20 años de este sector político, que se hace el distraído de la serie de condenados que tiene por proceso de corrupción”, entre ellos Cristina Kirchner, que fue presidenta del Senado.

El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, fue el anteúltimo orador del debate y fue directo contra el Poder Ejecutivo Nacional al que le adjudicó el tema de Kueider, e incluso, relató que “le faltaron el respeto” a la presidenta del Cuerpo porque “ella pertenece al Poder Ejecutivo y la dejaron de lado”. Asimismo, remarcó que Milei “no cree en el sistema republicano de gobierno”.

Luego de hacer una comparación entre el senador detenido y Judas Iscariote por “el pasaje de la traición en las sagradas escrituras”, fustigó a Kueider y cargó que “acá hubo traición al partido político”. También, se defendió de las acusaciones de los dialoguistas y aliados que el pedido de remoción es para reclamar una banca: “Queremos que nos devuelvan la banca que nos robaron”. Con mayor fervor, el formoseño señaló al presidente de la Nación como responsable de lo ocurrido: “Dijo que había coimas y ratas, pero él manchó el honor del Congreso”. “¿Qué se hizo acá? Se juntaron un grupo de senadores, juntaron 39 y creen que tienen el derecho a hacer lo que quiera. Traicionaron a nuestro partido y ¿cuál fue el premio? La Comisión de Asuntos Constitucionales”, aseveró.

Después, el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, pidió por un cuarto intermedio, tras el cual fueron a la votación.

Informe: Parlamentario.com