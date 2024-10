PABLO JULIANO ES EL PRESIDENTE DEL NUEVO BLOQUE RADICAL QUE SE DENOMINARÁ «DEMOCRACIA PARA SIEMPRE»

Una docena de diputados produjeron la ruptura del

espacio que tiene como referente a Facundo Manes.

Críticas a los “radicales con peluca”

Pablo Juliano

Nacionales - Consumada la salida de 12 diputados nacionales del bloque radical, fue presentado ante las autoridades de la Cámara baja el pedido formal para conformar la nueva bancada que pasará a llamarse “Democracia para siempre”.

Tal como se venía anunciando, el nuevo bloque será presidido por Pablo Juliano; la diputada pampeana Marcela Coli será la vicepresidenta; Carla Carrizo fue designada como secretaria parlamentaria; y el correntino Manuel Aguirre oficiará de secretario general.

Completan la nómina, los diputados nacionales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini, Danya Tavela, Melina Giorgi, Mariela Coletta y Marcela Antola.

De esta manera, el nuevo bloque Democracia para siempre se ubica como sexta minoría, con sus 12 integrantes, por detrás de la Unión Cívica Radical que quedó con 21 integrantes, y de Encuentro Federal, bancada multisectorial que preside Miguel Ángel Pichetto, con 16.

De todos modos, pese a que el bloque radical se posicionó como un ala dialoguista al Gobierno nacional, los diputados salientes, que conformaron esta nueva bancada, en principio, tendrían una postura opositora al oficialismo. Justamente, la decisión de salir del bloque radical fue por el entramado de la visita de los 5 legisladores que se reunieron en Casa Rosada con el presidente Javier Milei en vísperas de ratificar el veto a la movilidad jubilatoria, y luego al financiamiento universitario.

Tras la ruptura del bloque de la UCR en Diputados el miércoles por la noche, el presidente de la nueva bancada, el bonaerense Pablo Juliano, acusó al titular del bloque radical Rodrigo de Loredo y a los “radicales libertarios” de hacer “servilismo”, y fundamentó: “Los diputados que decidimos crear un espacio nuevo no vinimos al Congreso para eso”.

“Había un bloque que estaba roto hace mucho tiempo y sin una conducción”, señaló Juliano en declaraciones radiales y se distanció: “Nosotros no queremos vivir más discutiendo la interna del radicalismo, sino que queremos discutir los temas importantes que le importan a los argentinos, a la gente de a pie”.

El bonaerense contó que buscaron el diálogo hasta el miércoles por la mañana y expresó: “Estábamos sinceramente esperanzados en tener otro tipo de respuestas, pero la respuesta del oficialismo, la respuesta del bloque de Rodrigo de Loredo fue contestarnos con fotos. Con una foto abrazado de vuelta al gobierno, tergiversando el momento político, camuflándolo de institucionalidad cuando no lo es. La verdad que crearon una situación que tornaba imposible seguir trabajando de esa manera”.

Así, manifestó que están trabajando “en la construcción de una alternativa, que no caiga ni en el extremo que invita Javier Milei, del populismo de derecha, ni tampoco en el extremo del populismo de izquierda que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo hasta el año pasado. Entonces, ahí, sobre esa base, nosotros vamos a empezar a construir una alternativa”.

“A mí los que son conquistables por el gobierno, la verdad que me tienen sin cuidado”, disparó Juliano sobre los radicales “con peluca” y sumó: “Esa es la estrategia que arma el gobierno. Nosotros queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo. Hay tipos que tenían su jefatura política y la tienen, su jefatura política, en Patricia Bullrich y no se terminan de hacer cargo”.

El bonaerense expresó: “Es muy obvio lo que estaban haciendo y lo que están haciendo. Está a los ojos de toda la sociedad. Es clarísimo. Entonces, yo lo que digo en ese aspecto, hay que dejar de dar vueltas. Había que dejar de dar vueltas. Nosotros, en mi caso, la referencia política es la de Facundo Manes”.

“Facundo lo viene diciendo que Milei llegó para terminar con la casta y se rodeó de más de lo mismo. Pero realmente, cuando te sentás en esa mesa y ves trayectorias de tan vieja data, ¿la discusión pasa por lo nuevo o por el futuro de la Argentina? ¡Pero nos toman el pelo! O sea, primero nos toman el pelo, puertas para adentro. Y después se burlan de la gente”, planteó.

Al ser consultado si sumaba entre los “infiltrados” al cordobés De Loredo, Juliano explicó: “A ver, el fin de semana yo no me saqué una foto con Macri. Y esto para mí es claro. Yo trabajo y milito toda la vida desde la Unión Cívica Radical”.

“Creo que la Unión Cívica Radical tiene una misión trascendental en lo que viene. ¿Y sabes qué? Eso me pone en la única coincidencia que tengo con Milei. Milei también cree que nosotros estamos en las antípodas de él. Y yo acepto el desafío político que él presenta con respecto a lo nuestro, a todo lo que nosotros queremos representar y a todo lo que nosotros significamos. No me hago el distraído y me siento en la mesa disfrazando de diálogo y de acuerdo y demás. A Milei le votan los vetos y después se burla. Y se juntan a comer asados con él. Yo no vine al Congreso para eso. Y los diputados que emprendimos la marcha de crear esto nuevo, no vinimos para eso”, disparó.

Así remató: “La ingenuidad en política es un delito. La ingenuidad en política es un delito. Sentarte en la mesa de Milei, después de lo que le está haciendo a las universidades. Después de lo que le está haciendo al Garraham. ¿Qué necesidad?”.

Informe: Parlamentario.com y Agensur.info