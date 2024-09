CONFIRMAN QUE EL DOMINGO 15 JAVIER MILEI PRESENTARÁ EL PRESUPUESTO 2025 ANTE EL CONGRESO DE LA NACIÓN

De este modo, será el primer presidente de la historia

argentina en presentar personalmente el proyecto de

la Ley de Leyes

- Ya había trascendido la semana anterior que el presidente de la Nación, Javier Milei, presentaría en persona el proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. No se conocía la fecha, aunque algunos sugerían que sería el lunes 16 de septiembre a las 11 de la mañana. Este martes se confirmó oficialmente que el primer mandatario estará en el Congreso para hacer esa presentación, pero que será el domingo 15, a las 21.

Se convertirá así en el primer presidente de la historia argentina en ocuparse de presentar personalmente el proyecto de ley de leyes. De hecho, es el primer presidente argentino de la historia economista.

Y será en un domingo, fecha infrecuente por donde se la mire. Pero es que precisamente ese es el día en el que la Ley de Administración Financiera establece en su artículo 26° que el Poder Ejecutivo Nacional debe presentar el proyecto del presupuesto del año siguiente.

“El domingo a las 21 el presidente se va a hacer presente en el Congreso nacional para anunciar el Presupuesto 2025”, fue la frase con la que Manuel Adorni anunció este martes, en su habitual conferencia de prensa, lo que sucederá el 15 de septiembre.

La ley no establece que el proyecto de presupuesto deba ser presentado en el Congreso de la Nación por algún funcionario, aunque es de uso corriente que lo haga el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, y luego concurran diversos funcionarios a dar precisiones y responder preguntas. En este caso, como hemos dicho, será toda una novedad.

Adorni no dio más precisiones, pero se entiende que Milei se presentará en el recinto de la Cámara de Diputados, ante una suerte de asamblea legislativa. Obviamente, a diferencia de lo que debería suceder si lo hiciera en la Comisión de Presupuesto, no deberá responder preguntas. Solo hará un discurso que, previsiblemente, será transmitido por cadena nacional, aunque eso no ha sido confirmado.

Operativo especial

Paralelamente el vocero presidencial anunció durante su conferencia de prensa que habrá este miércoles un operativo especial de seguridad con vistas a la movilización prevista frente al Congreso, con motivo del tratamiento del veto presidencial en la Cámara de Diputados.

“A partir de fuentes abiertas a las que accedemos todos, el Ministerio de Seguridad ha tomado conocimiento de que se están planificando actos de violencia”, alertó Manuel Adorni. Precisó en ese sentido que “en virtud de esto se va a proceder a realizar un operativo de seguridad especial”.

Y advirtió que “atacar el funcionamiento del Congreso es atacar la democracia. Eso no se va a permitir y se van a cumplir a rajatabla los protocolos vigentes”. Confirmó entonces que para mantener el orden público se aplicará el “protocolo antipiquetes” y concluyó apelando a la responsabilidad de todos los sectores para que este miércoles “por supuesto esto no ocurra y esta información de fuentes abiertas se contradiga con la realidad”.

Consultado sobre el debate por las jubilaciones en el Congreso, manifestó su optimismo respecto de lo que allí vaya a resolverse con el veto presidencial, mas no dio mayores precisiones, aclarando que se trata de un tema del Congreso.

Atento a que “jubilaciones va a ser nuevamente parte de la escena”, reiteró que “estos meses hemos intentado recomponer dentro de lo que permite la restricción presupuestaria para las jubilaciones en lo que estaba al alcance de las cuentas públicas”. Pero aclaró que “nosotros entendemos y somos conscientes de cuál es la situación del sistema jubilatorio argentino; es un sistema que lo han despedazado, lo han destruido y lo han usado como una gran caja política, y han usado el ANSeS como una caja de subsidios. Lo que pasó con el ANSeS cuando estatizaron las AFJP, prometiéndoles a los jubilados una mejor jubilación, y cuando además jubilaron a millones de personas sin tener los aportes correspondientes”.

Asimismo reivindicó que con la nueva fórmula implementada por esta administración, se actualiza ahora a las jubilaciones por inflación. “Nada indica que los jubilados están en su mejor momento”, admitió, pero aclaró que “a veces, cuando se habla de determinadas variables, están olvidando el desastre que han hecho en la Argentina, y la cantidad de bombas y tierra arrasada que recibimos el 10 de diciembre. Todo lo que estamos haciendo es en pos de mejorar el sistema jubilatorio, sino también los salarios, el empleo, la actividad y todas esas cosas. Esa es nuestra línea inamovible”.

Informe: Parlamentario.com