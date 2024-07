VENEZUELA / AUTORIDADES ELECTORALES ANUNCIAN TRIUNFO DE MADURO CON EL 51,2% Y OPOSICIÓN DENUNCIA FRAUDE

Denunciaron irregularidades en el acceso a las actas

Venezuela - Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron hace instantes que, escrutados el 80% de los votos, el actual presidente, Nicolás Maduro, ganó por 51,2% de los votos las elecciones que se celebraron el domingo. "Cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia con el 80% de las mesas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son lo siguientes: Nicolás Maduro Moro obtuvo 5.150.972 votos, mientras que el candidato Edmundo González obtuvo 4.145.978 votos".

Tras horas de incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, declaró ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela al actual mandatario, Nicolás Maduro, (51,2% de los votos), seguido por el opositor Edmundo González (44,2%), con un 80% de las mesas escrutadas.

“No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, dijo Maduro luego de ser proclamado ganador de las elecciones. “El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolivar y Chavez no pasará, ni hoy ni nunca”, agregó.

El ente electoral denunció "una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la trasmision de los resultados".

El presidente del organismo contralor de los sufragios, Elvis Amoroso, señaló que los resultados eran presentados con el 80% de los votos, y que tenían ya una tendencia “irreversible”. El primer balance reportó una participación del 59% de la ciudadanía en el acto eleccionario.

De inmediato, voces internacionales comenzaron a denunciar otro accionar del régimen “para perpetuarse en el poder, pese a las advertencias de que un posible fraude era más que posible por la imposibilidad de que la dictadura de Miraflores abandone el control del país”.

A lo largo de la noche, la oposición denunció que no se le permitió acceder al total de las actas y que muchos de sus observadores habían sido expulsado de los puestos de votación durante el conteo, o bien no se les había permitido monitorearlo.

“Estamos observando una importante cantidad de centros de votación donde están retirando a nuestros testigos. Otros donde se están negando a transmitir el resultado del acta”, ha afirmado Delsa Solórzano, representante de la oposición ante el CNE. Edmundo González, principal candidato opositor, había enfatizado por su parte que “los resultados son inocultables”.

Violencia y muerte en las calles

Lo que se desarrolló como una jornada electoral en paz desembocó en violencia en las calles de Caracas y otros rincones del país ante el escrutinio de las actas. En el liceo Andrés Bello, ubicado en la parroquia de La Candelaria, municipio Libertador, policía y motorizados que responden al régimen de Nicolás Maduro se enfrentaron con los testigos de la oposición y simpatizantes que se presentaron para defender su voto en agresivos cruces que demoraron por varias horas el conteo de las actas, en el recinto con la mayor cantidad de votantes inscriptos del país.

Medios locales reportaron que en el municipio de Guásimos, en Tachira, un joven fue asesinado al ser alcanzado por balazos de los motorizados, que llegaron disparando a personas que se encontraban en las puertas de los centros de votación para monitorear el conteo. Lo mismo ocurrió en un centro de votación en el municipio de San Fernando, en Apure.

