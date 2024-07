«CREO QUE LO MEJOR PARA MI PARTIDO Y PARA EL PAÍS ES QUE ME RETIRE Y OFREZCO TODO MI APOYO A KAMALA HARRIS»

El presidente estadounidense, Joe Biden, abandonó

la carrera por la reelección luego de múltiples presiones

de dirigentes del Partido Demócrata

Joe Biden

Mundo - El presidente estadounidense, Joe Biden, decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección, por el interés de su partido y del país, informó a través de una carta.

“Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, apuntó el mandatario de 81 años.

Biden ha cedido así a las presiones de su propio partido después de su mediocre actuación en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

Decenas de legisladores y senadores le habían pedido en los últimos días que abandonara el testigo por su avanzada edad.

El presidente, que está aislado en su domicilio de Delaware recuperándose de la covid, explicó que en los próximos días se dirigirá a la nación para explicar su decisión.

“Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí”, afirmó Biden.

El presidente pidió el voto para la vicepresidenta, Kamala Harris, como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, a través de un mensaje en la red social X, unos minutos después de anunciar su retiro.

“Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, apuntó el mandatario.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor y ha sido la mejor decisión que he tomado”, apuntó el presidente.

El Partido Demócrata se asoma así al abismo de tener que elegir un candidato que se enfrente al expresidente Donald Trump (2017-2021) en las presidenciales del próximo 5 de noviembre.

Kamala Harris espera ser nominada como candidata

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, agradeció este domingo el apoyo del presidente Joe Biden para que sea su sustituta en la carrera a la Casa Blanca y afirmó que espera poder ser la elegida candidata del partido para enfrentarse a Donald Trump en noviembre.

“Me siento honrada de contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación”, afirmó en una carta que publicó una hora después de que Biden anunciara que se retira de la carrera y pidiera el apoyo para Harris.

La vicepresidenta afirmó que hará todo lo que esté a su alcance “para unir al Partido Demócrata” y a la nación para “derrotar a Donald Trump”. “Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos lucharemos. Y juntos ganaremos”, apuntó.

Unos minutos después de anunciar que se retiraba de la carrera a la Presidencia tras semanas de presiones internas, Biden expresó el respaldo para Harris a través de un mensaje en redes sociales.

“Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, apuntó el mandatario.

En una carta a la Nación, Biden explicó que si bien su intención ha sido buscar la reelección, “lo mejor” para el partido y el país es que se retire y se concentre únicamente en cumplir sus deberes como presidente durante el resto de su mandato.

Harris opinió que con este acto “desinteresado y patriótico”, el presidente Biden “está haciendo lo que ha hecho durante toda su vida de servicio: poner al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo”.

“En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Su notable legado de logros no tiene paralelo en la historia moderna de Estados Unidos y supera el legado de muchos presidentes que han cumplido dos mandatos”, afirmó.

Informe: EFE