TÉLAM Y MEDIOS PÚBLICOS PASAN A LA ÓRBITA DEL VOCERO MANUEL ADORNI

Lo confirmó el propio funcionario quien, además, ratificó

que la agencia estatal será cerrada y que sólo se reabrirá

el área publicitaria

Manuel Adorni

Nacionales - El Gobierno delegará el poder de la Agencia de noticias Télam y otros medios públicos al vocero presidencial, Manuel Adorni, tras una decisión por parte de Guillermo Francos de reestructurar la jefatura de Gabinete.

“La jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse. Efectivamente, todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien le corresponda, por una cuestión de competencia. Ergo, Télam, medios públicos, etc, pasa a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”, explicó este martes Adorni durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El portavoz ratificó el cierre de la agencia estatal. “El plan es el mismo, el de Télam es su cierre y el de medios públicos dependemos de la decisión que tenga el Congreso. Pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo vamos a hacer dentro de lo que permite la política y la ley. Télam se está desmantelando desde el día que lo anunciamos”, subrayó.

Hasta que no se oficialice mediante el Boletín Oficial, las compañías televisivas, radiales y gráficas de competencia estatal siguen dependiendo de la Jefatura de Gabinete que preside Guillermo Francos; particularmente, de la secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, de la que sigue a cargo Mauricio González Botto, que abandonará la gestión tras la salida de su ex responsable Nicolás Posse.

En principio, los medios públicos que serán trasladados al área de Adorni son tres: Contenidos Públicos, Radio y Televisión Argentina, Télam; todas estas están intervenidas en la actualidad por Diego Chaher, que dentro de estos tantos cambios pasará a reemplazar a Botto.

La actual secretaría de Empresas dejaría de existir como tal y Chaher pasaría a ser titular de una Unidad de Privatizaciones, orientada a convertir todas las empresas que están constituidas como Sociedades del Estado a Sociedades Anónimas. Esto facilitaría la puesta en venta de cada una de estas compañías.

Según consignó El Cronista entre las primeras determinaciones que se tomarán sobre estas compañías está la reapertura del área publicitaria de Télam. Esta pasará a llamarse Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima (APESA) y no tendrá mayores servicios de personal periodístico.

Aún no está claro qué puede llegar a pasar en el corto plazo con Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, las cuales forman parte del paquete privatizador del proyecto de Ley Bases aprobado en la Cámara de Diputados. El Gobierno insistirá para que prime ese proyecto y no el que se aprobó en el Senado, que no incluía dentro de las privatizaciones a los medios públicos.

