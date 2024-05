FACULTAD DE HUMANIDADES DE UNIVERSIDAD URUGUAYA CENSURA A UN PROFESOR POR «SIONISTA» Y «PROGOBIERNO DE ISRAEL»

La Universidad de la República (Udelar) deberá dar explicaciones ante la Comisión de Educación de

Diputados por la “grave discriminación”

Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (Uruguay)

Uruguay - El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, y el decano de la Facultad de Humanidades (FHCE) de la misma casa de estudios, Pablo Martinis, acudirán el miércoles que viene a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados tras la polémica por el caso Spektorowski.

La convocatoria, a pedido del diputado colorado Felipe Schipani, fue después de que El País informara que el consejo de FHCE resolvió suspender la contratación del docente uruguayo Alberto Spektorowski luego de que el gremio de Humanidades lo acusara de “sionista” y progobierno de Israel.

“Entendemos que estamos ante una situación muy grave ya que se estaría cancelando a un destacado académico en la Universidad de la República por su condición de judío y defensor del Estado de Israel. Sospechamos que atrás de estos episodios pueda haber una inspiración antisemita, absolutamente inaceptable en una institución pública de enseñanza”, lamentó Schipani.

En un escrito elevado a la comisión parlamentaria, el colorado pidió al presidente de la cámara que citara “urgentemente” a las autoridades tanto de la FHCE como de la Udelar “para que brinden explicaciones y aporten información sobre estos preocupantes hechos”.

Lo cierto es que esta definición derivó en una sonada crítica de autoridades e incluso de un organismo estatal clave. La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) se manifestó el jueves en X (antes Twitter) para plantear su postura crítica de todo este episodio.

El organismo encabezado por Marcos Israel, que fue presidente del Comité Central Israelita del Uruguay hasta 2022, manifestó que “intentó” comunicarse con Arim.

El objetivo de ese contacto, acotó la Inddhh, era marcarle “la honda preocupación con la que se están siguiendo los graves hechos de discriminación en Facultad de Humanidades y subrayar la necesidad de defender la libertad de expresión y la no discriminación”. El País intentó, sin éxito, contactar al rector de la Udelar.

También hubo pronunciamientos por parte de las principales asociaciones judías locales. El Comité Central Israelita planteó que la Udelar “cediendo a estas presiones pone en juego su histórica identidad democrática, plural y laica”.

El colectivo acotó que “ya no se trata de defender al Estado de Israel y su derecho a la legítima defensa, se trata de nuestro país, Uruguay, importando un conflicto que le es ajeno, un único conflicto respecto de los tantos y tan dolorosos que hay en el mundo, dejando en claro una intención discriminatoria”.

B’nai B’rith Uruguay señaló que el docente tiene una “destacada trayectoria y credenciales”, que fue convocado como invitado a dar dos clases en un curso en Humanidades, “que nada tiene que ver con Israel, ni con el judaísmo, ni con el sionismo, sino con laicidad, principio histórico en nuestro país del que los uruguayos nos enorgullecemos”.

“Rechazamos y condenamos que el gremio estudiantil haya fundado su oposición en la condición de sionista del referido docente”, acotó el colectivo.

De forma que “utilizar el término como descalificación o acusación implica directamente negar el derecho a la existencia de Israel, y el derecho del pueblo judío a su autodeterminación”.

Desde B’nai B’rith observan “con especial inquietud que la tendencia de silenciar a personas por el solo hecho de ser judíos empiece a cobrar fuerza en nuestro país, y, sobre todo, en nuestras universidades”. Y manifestaron su “solidaridad” con el docente. Cabe recordar que Uruguay tuvo el rol clave para la formación del Estado de Israel, en mayo de 1948.

Consultado por El País, Spektorowski enfatizó: “Me catalogaron de sionista y sí, soy, estoy orgulloso de eso, si lo querían tomar como un insulto, yo no lo veo así”. Respecto a la decisión de que se suspenda el curso al que fue invitado, declinó hacer valoraciones.

“Con las decisiones institucionales no me quiero meter, cualquier decisión que tomen la acepto, porque iba a participar como docente invitado. La gente de la Facultad que me contactó fue muy amable y no tengo ningún tipo de queja”, manifestó el docente.

En tanto, el caso derivó en expresiones de actores políticos. El ministro de Educación, Pablo da Silveira se expresó en X y calificó el episodio de “extremadamente grave”, considerando que las universidades “siempre fueron espacios de libertad y de confrontación de diferencias”.

El colorado Ope Pasquet marcó en la misma red social: “El curso iba a referirse a la laicidad; la decisión de la Facultad es su negación. A quien opina de manera que algunos grupos no toleran, se lo silencia”.

El consejo de la FHCE “postergó” la definición de contratar a Spektorowski, politólogo y profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, para participar del curso “La laicidad como problema: su historia y sus fundamentos”, a cargo de los profesores Andrea Díaz y Antonio Romano.

Se preveía contratar con un sueldo de grado 5 al docente con experiencia en negociaciones de paz y con estudios de religión y laicidad, para que dictara dos de las diez clases este mes y el próximo. Spektorowski ha participado antes de conferencias en la FHCE.

Sin embargo, esta vez fue diferente por la presión del gremio que inició una campaña contra el experto, considerándolo no solo “sionista”, sino “apologista” de lo que entienden es un “genocidio” de Israel en la Franja de Gaza.

Informe: El País (Montevideo)